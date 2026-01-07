Naši Portali
OTEŽANO PROMETOVANJE

Zima paralizirala ceste u BiH i Hrvatskoj: Snijeg ruši stabla, vozači u problemu

Tijekom večeri u Dalmatinskoj zagori počeo je padati gusti snijeg
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
07.01.2026.
u 22:45

Zbog zimskih uvjeta za vožnju na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH u Izačiću  na snazi je zabrana prometovanja teretnih vozila s prikolicom i tegljača.

Iznimno je otežan promet u srijedu na nekoliko cestovnih pravaca i prijevoja u zapadnome dijelu Bosne i Hercegovine, dok je posve obustavljen između Grahova i Strmice u Hrvatskoj.

Po večernjem izvješću Auto-moto saveza u Bosni i Hercegovini (AMSuBiH) promet na dionici Grahovo – Strmica je obustavljen zbog toga što je pod težinom snijega više stabala palo na kolnik.

Obustavljen je promet za teretna vozila i na dionicama Grahovo – Drvar te Prijedor – Sanski Most u sjeverozapadnom dijelu BiH.

Zbog zimskih uvjeta za vožnju na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH u Izačiću  na snazi je zabrana prometovanja teretnih vozila s prikolicom i tegljača. Preko planinskih prijevoja se također otežano odvija promet, a za teretna vozila preko 7,5 tona obvezno je posjedovanje lanaca.

Ključne riječi
Hrvatska BiH promet snijeg

