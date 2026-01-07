Zima paralizirala ceste u BiH i Hrvatskoj: Snijeg ruši stabla, vozači u problemu

Iznimno je otežan promet u srijedu na nekoliko cestovnih pravaca i prijevoja u zapadnome dijelu Bosne i Hercegovine, dok je posve obustavljen između Grahova i Strmice u Hrvatskoj.

Po večernjem izvješću Auto-moto saveza u Bosni i Hercegovini (AMSuBiH) promet na dionici Grahovo – Strmica je obustavljen zbog toga što je pod težinom snijega više stabala palo na kolnik.

Obustavljen je promet za teretna vozila i na dionicama Grahovo – Drvar te Prijedor – Sanski Most u sjeverozapadnom dijelu BiH.

Zbog zimskih uvjeta za vožnju na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH u Izačiću na snazi je zabrana prometovanja teretnih vozila s prikolicom i tegljača. Preko planinskih prijevoja se također otežano odvija promet, a za teretna vozila preko 7,5 tona obvezno je posjedovanje lanaca.