STRAŠNA TRAGEDIJA

Radnik stradao na gradilištu u Zagrebu, preminuo na mjestu

Zagreb: Poginuo radnik na gradilištu u Svetoj Klari
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
27.02.2026.
u 16:34

Stanovnica iz susjedstva kaže kako se na toj lokaciji već dulje vrijeme izvode građevinski radovi

Zagrebačka policija izvijestila je kako je u petak poslijepodne zaprimila dojavu o nesreći na gradilištu u Ulici Kralji, u zagrebačkom naselju Sveta Klara. Prema informacijama iz policije, tijekom izvođenja radova na visini došlo je do pada radnika, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja, javljaju 24sata.

Stanovnica iz susjedstva kaže kako se na toj lokaciji već dulje vrijeme izvode građevinski radovi. 'Nisam svjedočila samom događaju, ali sam primijetila policijska vozila koja su odjednom stigla u ulicu. Zgrada se gradi već neko vrijeme i ondje svakodnevno radi nekoliko radnika', ispričala je.
Neviđena Trumpova odmazda šokirala Amerikance: Naredio masovnu čistku agenata koji su ga špijunirali
