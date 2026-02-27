Janaf odgovorio na ultimatum MOL-a: Postupamo u skladu s europskim i američkim sankcijama prema Rusiji

JANAF je reagirao na jučerašnje mađarske prijetnje zbog transporta ruske nafte. Istaknuto je kako hrvatska kompanija postupa u skladu s europskim i američkim sankcijama prema Rusiji. - Vezano uz ultimatume upućene JANAF-u, smatramo bitnim priopćiti da se razgovori među partnerima i saveznicima vode pristojno, argumentirano i na temelju činjenica. JANAF posluje odgovorno i u potpunosti u skladu s važećim sankcijskim režimima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kažu ponavljajući kako sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena. - kažu nastavljajući kako ruta preko JANAF-a postoji, već se koristi i ima dovoljne kapacitete da pokrije njihove potrebe za naftom. To potvrđuje i sama Mađarska koja danas traži puni transport preko JANAF-a, iako je donedavno neutemeljeno tvrdila da takav kapacitet ne postoji.

Danas je Europska Komisija donijela je solomonsko rješenje u slučaju mađarskog i slovačkog a zapravo MOL-ovog traženja mogućnosti da se Jadranskim naftovodom prevozi ruska nafta. A to je da je ta odluka na Hrvatskoj, znači Hrvatska mora biti ta koja će o tome odlučivati. – Osnovno načelo je da su za provedbu i primjenu sankcija odgovorne države članice, rekla je na današnjem redovitom briefingu za novinare Anna-Kaisa Itkonen, glasnogovornica Europske Komisije za energetiku, odgovarajući na pitanje novinara može li Hrvatska isporučivati rusku naftu putem Jadranskog naftovoda.

– Za provedbu sankcija odgovorne su države članice i prema tome na Hrvatskoj je da odluči hoće li propuštati rusku naftu kroz Jadranski naftovod, izjavila Itkonen. Premijer Andrej Plenković je u srijedu rekao da ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja. I to je stav koji hrvatski dužnosnici, ponajprije nadležni ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ponavljaju već tjednima, praktično otkako je počela kriza uzrokovana prekidom rada naftovoda Družba nakon ruskog napada dronom 27. siječnja. Ova je odluka Europske Komisije nastupila nakon što očito nije na plodno tlo naišlo traženje Europske Komisije pa i same predsjednice EK Ursule von der Leyen, da Ukrajina ubrza popravak oštećenja na naftovodu ili osposobi manji naftovod na trasi Odesa-Brodi čime bi se oštećenje premostilo. Ništa se od toga nije dogodilo i sada je EK pronašla novo 'rješenje' a to je sa odluku ostavlja Hrvatskoj.

Podsjetimo, mađarska naftna tvrtka tvrdi da nije potrebna posebna dozvola hrvatske vlade za transport ruske nafte u Mađarsku putem Jadranskog naftovoda te je naznačila da bi čak mogla razmotriti i pravne mjere. Iz Komisije nisu, kao ni ranije, željeli komentirati stavove i odnose privatnih tvrtki. Međutim, Itkonen je podsjetila da se neruska sirova nafta već nekoliko dana transportira Jadranskim naftovodom u Mađarsku i Slovačku, a MOL je također ugovorio dodatne pošiljke koje nisu ruske za hrvatski terminal na Krku. Komisija, također, ipak ostavlja otvorenom mogućnost da naftovod Družba ipak proradi. Pozdravila je zajednički prijedlog Mađarske i Slovačke o slanju misije za utvrđivanje činjenica kako bi pregledala oštećeni dio naftovoda Družba, smatrajući to prvim korakom u ublažavanju napet između dviju zemalja i Ukrajine. Komisija ne isključuje pridruživanje takvoj misiji ako Kijev da dopuštenje. No, plan je još uvijek u vrlo ranoj fazi, a izvršna vlast nema iskustva u sudjelovanju u vježbama ove vrste. - Smatramo ovo dobrodošlim korakom. Sada smo u kontaktu s ukrajinskim vlastima po ovom pitanju i nastavljamo surađivati s našim državama članicama kako bismo osigurali sigurnost opskrbe, rekla je u petak Itkonen.

Još nije jasno hoće li Kijev dopustiti misiji za utvrđivanje činjenica pristup lokaciji u regiji Lavov, gdje je nastupilo oštećenje naftovoda. Ukrajinska vlada je prethodno upozorila da su tehničari u opasnosti da budu meta ruskih napada kada su na terenu. Energetska infrastruktura smatra se strateškom točkom, što dodatno komplicira pristup, opravdanje je Ukrajinaca. Hrvatsko je stajalište jasno, neruska, odnosno nafta koja ne podliježe sankcijama EK ili OFAC-a, slobodno se može prevoziti Jadranskim naftovodom. Mađarska kompanija, međutim, tvrdi da europske i američke sankcije dopuštaju takve isporuke te poručuje da JANAF, zbog svojeg dominantnog položaja na transportnim rutama, nema pravnu osnovu za odbijanje.

Za njih uredba EU ne predviđa nikakve dodatne preduvjete niti potrebu za prethodnim odobrenjima kao i da je planirana nabava ruske nafte u skladu i s američkim režimom sankcija. Ako JANAF odbije transport ruske nafte, navode iz mađarske kompanije, MOL najavljuje obraćanje Općoj upravi za tržišno natjecanje Europske komisije a da će JANAF snositi pravnu i financijsku odgovornost za eventualnu štetu nastalu zbog kašnjenja u potvrdi transporta. Iz JANAF-a u današnjem priopćenju ističu kako ako postoje zahtjevi koji se odnose na naftu ruskog porijekla ili na subjekte povezane s Rusijom, oni se mogu razmatrati isključivo kroz strogi okvir sankcijskih kriterija EU i OFAC-a, uz punu pravnu provjeru, jasnu odgovornost i maksimalnu transparentnost. - Hrvatska ne odbija opskrbu niti politizira energiju. Hrvatska i JANAF omogućuju opskrbu u skladu s propisima, dosljedno primjenjujući sankcije EU i SAD-a, kažu u JANAF-u.