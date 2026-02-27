Naši Portali
RUSKA NAFTA PREKO JANAFA? r

Mađarska dala ultimatum Hrvatskoj, stigao dogovor Europske komisije

Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
27.02.2026.
u 15:14

“Osnovno načelo je da su za provedbu i primjenu sankcija odgovorne države članice”, rekla je Itkonen odgovarajući na pitanje novinara može li Hrvatska isporučivati rusku naftu putem Jadranskog naftovoda

Za provedbu sankcija odgovorne su države članice i prema tome na Hrvatskoj je da odluči hoće li propuštati rusku naftu kroz Jadranski naftovod, izjavila je u petak glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen. “Osnovno načelo je da su za provedbu i primjenu sankcija odgovorne države članice”, rekla je Itkonen odgovarajući na pitanje novinara može li Hrvatska isporučivati rusku naftu putem Jadranskog naftovoda. MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.

"Prema sankcijama EU-a i SAD-a, hrvatski operator naftovoda mora to učiniti. MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete",poručili su iz mađarske naftne i plinske kompanije. Itkonen je rekla da nema komentara na komunikaciju između pojedinih tvrtki. Europska unija je u lipnju 2022. u okviru šestog paketa sankcija protiv Rusije zabranila uvoz ruske nafte morskim putem.

Mađarska, Slovačka i Češka, zemlje bez izlaza na more, dobile su privremeno izuzeće da mogu uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća isporuka putem naftovoda. Iako je iznimka iz 2022. trebala biti privremena, Mađarska i Slovačka su nastavile uvoziti naftu i ostale gotovo potpuno ovisne o Rusiji, protivno politici ostalih država članica. Premijer Andrej Plenković je u srijedu rekao da ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja. Naftovod Družba je oštećen 27. siječnja ove godine u ruskom napadu dronovima i od tada je dotok nafte prekinut. 
Ključne riječi
Hrvatska Mađarska Europska unija MOL JANAF

Komentara 5

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
15:41 27.02.2026.

Nema smisla, ali najbolje bi bilo psovati.Prebacivanje loptice na Hrvatsku, koja nikako da shvati što se događa. Ili neće. Mađarska, Slovačka i Češka dobile su privremeno izuzeće da mogu uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća isporuka putem naftovoda. Ništa se nije promjenilo, niti će. Naravno, Amerikanci koji štite Orbana će odlučiti. Da, jeste izdaja Hrvatske od strane EU. Ostavili su mogućnost Mađarima i Slovacima da utjeruju pravdu na međunarodnim sudovima na kojima je RH od 100 parnica izgubila 101.

LE
Levanto
15:58 27.02.2026.

Ovo je totalno ludo. Dakle, po Komisiji, Hrvatska je u ulozi stranke u sukobu, a zašto? Jako nekorektno od komisije. Ako je već tome tako, zašto i Hrvatska ne bi koristila.rusku naftu.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
15:38 27.02.2026.

Ova situacija podsjeća na rezoluciju o coviu prema kojoj se nikoga ne smije prisiljavati na cijepljenje. Tako Mađarska i Slovačka smiju uvoziti rusku naftu, ali RH uzima pravdu u svoje ruke i ne dozvoljava transport putem JANAF-a, jer bi time kakti kršili sankcije. Sada se mi zamjeramo susjedu i članicama EU zbog Ukrajine i AP-ovog hira, nažalost.

