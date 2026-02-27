Mađarska dala ultimatum Hrvatskoj, stigao dogovor Europske komisije

Za provedbu sankcija odgovorne su države članice i prema tome na Hrvatskoj je da odluči hoće li propuštati rusku naftu kroz Jadranski naftovod, izjavila je u petak glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen. “Osnovno načelo je da su za provedbu i primjenu sankcija odgovorne države članice”, rekla je Itkonen odgovarajući na pitanje novinara može li Hrvatska isporučivati rusku naftu putem Jadranskog naftovoda. MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.
"Prema sankcijama EU-a i SAD-a, hrvatski operator naftovoda mora to učiniti. MOL očekuje izravan odgovor od hrvatske tvrtke najkasnije do 27. veljače 2026. U slučaju odbijanja, MOL se može obratiti Europskoj komisiji i pokrenuti zahtjev za naknadu štete",poručili su iz mađarske naftne i plinske kompanije. Itkonen je rekla da nema komentara na komunikaciju između pojedinih tvrtki. Europska unija je u lipnju 2022. u okviru šestog paketa sankcija protiv Rusije zabranila uvoz ruske nafte morskim putem.
Mađarska, Slovačka i Češka, zemlje bez izlaza na more, dobile su privremeno izuzeće da mogu uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća isporuka putem naftovoda. Iako je iznimka iz 2022. trebala biti privremena, Mađarska i Slovačka su nastavile uvoziti naftu i ostale gotovo potpuno ovisne o Rusiji, protivno politici ostalih država članica. Premijer Andrej Plenković je u srijedu rekao da ne postoji nikakav stvarni razlog za podržavanje iznimke koja je dana Mađarskoj i Slovačkoj u lipnju 2022., kao zemljama koje nemaju izlaz na more i ovise o transportu nafte cjevovodima koji dolaze preko drugih zemalja. Naftovod Družba je oštećen 27. siječnja ove godine u ruskom napadu dronovima i od tada je dotok nafte prekinut.
Nema smisla, ali najbolje bi bilo psovati.Prebacivanje loptice na Hrvatsku, koja nikako da shvati što se događa. Ili neće. Mađarska, Slovačka i Češka dobile su privremeno izuzeće da mogu uvoziti rusku naftu morskim putem u slučaju da nije moguća isporuka putem naftovoda. Ništa se nije promjenilo, niti će. Naravno, Amerikanci koji štite Orbana će odlučiti. Da, jeste izdaja Hrvatske od strane EU. Ostavili su mogućnost Mađarima i Slovacima da utjeruju pravdu na međunarodnim sudovima na kojima je RH od 100 parnica izgubila 101.