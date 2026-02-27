Naši Portali
VIŠE PUTA PODNIJELI PRIJAVE

Mostarski krug traži brisanje pridjeva hrvatski iz institucija u Mostaru

Mostar: Zvonko Milas i Dragan Čović obišli gradilište Hrvatskog narodnog kazališta koji dijelom financira Vlada RH
Foto: Denis Kapetanovic /PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić / Hina
27.02.2026.
u 18:02

Izgradnju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u središtu Mostara sufinancira hrvatska Vlada, a Mostarski krug je u više navrata do sada podnio prijave za zaustavljanje njegove gradnje

Udruženje Mostarski krug zatražilo je uklanjanje pridjeva hrvatski iz naziva narodnog kazališta i kulturnoga doma, što su odbacili hrvatski dužnosnici. Mostarski krug, kojeg vodi novinar Alija Behram, zatražio je od visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta da ukloni pridjev hrvatski iz Hrvatskog narodnog kazališta koje se gradi u središtu grada te Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače.

Na takav potez odlučili su se ponukani zahtjevom zamjenika visokog međunarodnog predstavnika Louisa Crischoka da se promijeni naziv Srpska kuća u Brčko Distriktu. Radi se o zgradi koju su kupile vlasti Republike Srpske i u kojoj su smještene institucije toga entiteta. Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je kako se u Mostaru ne smije ništa zabranjivati, nego dopustiti svima da njeguju vlastiti identitet. „Ne tražimo ni od koga da briše svoje nazive – baš naprotiv, potičemo da ih svatko slobodno ističe. Jer istina je da živimo zajedno kao konstitutivni i ravnopravni narodi. To je poruka svima, pa tako i krugovima koji danas pokušavaju nametnuti drukčiju viziju“, istaknuo je mostarski gradonačelnik u očitovanju na Facebook profilu.

HDZ BiH iz Mostara poručio je pak da odbijaju bilo kakvu raspravu o ukidanju nacionalnoga predznaka dviju institucija. „Hrvati i sve što nosi naziv hrvatski i hrvatsko nije stvar ničijeg izbora, niti će o tome odlučivati drugi. O pitanjima hrvatskih nacionalnih interesa odlučivat će i odlučuju jedino Hrvati“, naveli su u reagiranju. Dodali su kako Mostar ne treba biti grad bez identiteta, nego grad koji poštuje sve identitete – pa tako i hrvatski.

Izgradnju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u središtu Mostara sufinancira hrvatska Vlada, a Mostarski krug je u više navrata do sada podnio prijave za zaustavljanje njegove gradnje smatrajući je nelegalnom te kaznene prijave protiv hrvatskih dužnosnika u hercegovačkome središtu.

BiH Christian Schmidt Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru Mostar

