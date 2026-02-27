Naši Portali
STRAVIČNA NESREĆA U ITALIJI

VIDEO Tramvaj u Milanu izletio iz tračnica i zabio se u zgradu: Dvije osobe poginule, najmanje 40 ozlijeđenih

Foto: REUTERS
1/11
Autor
Lorena Posavec
27.02.2026.
u 18:47

U trenutku izlijetanja tramvaj je bio prepun putnika koji su, uslijed silovitog udara, popadali po unutrašnjosti vozila

Tramvaj linije 9 iskočio je iz tračnica danas oko 16 sati u Milanu, u ulici Viale Vittorio Veneto. U nesreći su poginule dvije osobe, dok je najmanje 40 ljudi ozlijeđeno, neki teško. Kako piše Corriere Milano, tramvaj najnovije generacije kretao se prevelikom brzinom te je pri skretanju izletio iz tračnica i zabio se u zgradu pri čemu je srušio semafor i razbio prozor restorana. Vozio je iz smjera Piazza della Repubblica prema Piazza Oberdan, kada je došlo do nesreće. U trenutku izlijetanja tramvaj je bio prepun putnika koji su, uslijed silovitog udara, popadali po unutrašnjosti vozila. Jedan od poginulih je muškarac rođen 1966. a drugi je beskućnik, čiji identitet još nije utvrđen, pišu talijanski mediji. Tijelo jedne poginule osobe pronađeno je ispod tramvaja, što upućuje na to da je najvjerojatnije riječ o prolazniku koji se nalazio na ulici u trenutku nesreće. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice Policlinico, Niguarda, Fatebenefratelli i San Raffaele. 

Nekoliko je ljudi nakon udara ostalo zarobljeno u vozilu, a na mjestu događaja intervenirala su brojna vozila hitne pomoći. Istražitelji ispituju nekoliko mogućih uzroka nesreće, među kojima su zdravstveno stanje vozača tramvaja i potencijalni kvar na sustavu skretnica. Jedna od skretnica pronađena je u "zatvorenom" položaju, odnosno namještena za skretanje prema ulici Via Lazzaretto, iako je tramvaj trebao nastaviti ravno niz Viale Vittorio Veneto. Skretnicu mogu aktivirati isključivo vozači tramvaja na toj pruzi.

Neki od prisutnih opisali su trenutke nesreće. "Mislio sam da je potres. Sjedio sam i pao sam na pod, zajedno s ostalim putnicima. Bilo je strašno", rekao je jedan od putnika. "Srećom, udario sam samo u koljeno, ali čovjek pored mene krvario je iz glave", dodao je, ističući da mu je trebalo vremena da ustane i izađe iz tramvaja. "Čuli smo nešto dolje, a onda je tramvaj iskočio iz tračnica i svi smo se razbacali. Tramvaj je skrenuo, ubrzao i udario u zgradu. Ušla sam na prvoj stanici i stajala sam pored vozača. Svi su se zabili u mene", rekla je jedna putnica.

Inače, riječ je o novom modelu tramvaja Tramlink, koji je u promet u Milanu uveden prije nekoliko tjedana. To je jedan od prvih dvosmjernih tramvaja u povijesti grada, opremljen s dvije vozačke kabine, po jednom na svakom kraju, što omogućuje promjenu smjera vožnje prema potrebi. Vozilo je dugačko 25 metara, sastoji se od tri međusobno povezana vagona i raspolaže s 66 sjedećih mjesta.

Ključne riječi
prometna nesreća nesreća tramvaj Italija

Avatar Zgubider..
Zgubider..
19:04 27.02.2026.

Hm, o saobraćajnoj nesreći u tamo nekoj Italiji pišete, al da je u predgrađu Zagreba Mladi Jastreb (da, onaj zapovjednik obrane Vukovara) na pješaćkom prijelazu udario dijete, i pri tome se sramotno ponašao, o tome ne pišete...

