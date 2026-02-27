Kontaminirano meso iz Brazila završilo u mesnicama diljem Europe? Pronađeni tragovi jednog hormona

Navodno je kontaminirana govedina iz Brazila stigla u europske trgovine. Naime, u nekoliko pošiljaka brazilske govedine otkriveni tragovi estradiola. Taj hormon se koristi u stočnoj hrani, ali je zabranjen u Europi zbog potencijalnih zdravstvenih rizika. Prema izvješćima iz nizozemskih i irskih vlasti te sustava brzog uzbunjivanja RASFF, kontaminirano meso ušlo je na tržište EU, a dio je već konzumiran, piše Kronen Zeitung.

Nizozemska agencija za sigurnost hrane prva je otkrila estradiol u smrznutoj govedini iz Brazila. Ukupno su identificirane najmanje četiri pošiljke (ukupno oko 62 tone), a dio je distribuiran u više zemalja članica. U Nizozemskoj je oko 5000 kg kontaminiranog mesa "većinom konzumirano" prije opoziva. U Irskoj je Food Safety Authority potvrdila ulazak oko 128 kg zaraženog mesa. Do siječnja 2026. tragovi kontaminirane robe pronađeni su u najmanje deset zemalja, uključujući Njemačku, Italiju, Češku, Španjolsku i druge. Dvije veće serije zaustavljene su na vrijeme u Nizozemskoj i blokirane. Opozivi su pokrenuti u više država, a Poljska i druge naredile su dodatne inspekcije zaliha. Austrija i njezini trgovci nisu pogođeni. To je izazvalo bijes europskih poljoprivrednika. Paul Nemecek, direktor Udruge poljoprivrednika Donje Austrije, kritizirao je duple standarde: "Europski poljoprivrednici moraju se pridržavati najstrožih propisa, dok uvozna govedina iz Brazila očito ne prolazi iste kontrole. To potkopava jednake uvjete i povjerenje potrošača".

Sporazum o slobodnoj trgovini s Brazilom, Argentinom, Urugvajem i Paragvajem (Mercosur) koji bi omogućio uvoz do 99.000 tona govedine po sniženim carinama ratificiran je u siječnju 2026. unatoč reviziji Europskog suda pravde.Greenpeace i drugi vide ovo kao demokratski skandal. Inspekcije EU otkrile su nepravilnosti još u siječnju 2026., no politički pritisak gurao je naprijed. EU revizije iz 2024. i 2025. pokazale su slabosti u brazilskom sustavu praćenja hormona – meso iz tretiranih životinja miješalo se s legalnim izvozom, a brazilski dužnosnici nisu upozorili EU na greške. Bruxelles je pokrenuo istragu, a poljoprivredne udruge traže trenutni uvoz zabrane iz Brazila dok se ne osigura potpuna usklađenost, podsjeća Kronen Zeitung.