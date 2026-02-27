Gana upozorava: Rusija mami naše građane u rat preko dark weba, 55 ih je ubijeno

Najmanje 55 stanovnika Gane je ubijeno u ruskom ratu s Ukrajinom nakon što su "namamljeni u bitku", rekao je ministar vanjskih poslova Gane nakon posjeta Kijevu tijekom kojeg su dužnosnici pokrenuli pitanje ruskog novačenja Afrikanaca. Izvješća o afričkim muškarcima koje Rusija privlači obećanjima o poslovima i koji završavaju na ukrajinskim bojišnicama postala su češća posljednjih mjeseci, stvarajući napetosti između Moskve i nekih uključenih zemalja. Ruske vlasti su negirale ilegalno regrutiranje afričkih građana za borbu u Ukrajini. "Obaviješteni smo da se vjeruje da je 272 Gance namamljeno u bitku od 2022. godine, od čega se procjenjuje da je 55 ubijeno, a 2 zarobljena kao ratni zarobljenici", rekao je ministar vanjskih poslova Samuel Okudzeto Ablakwa u objavi na X-u.

Na konferenciji za medije u utorak, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha, koji je stajao uz Ablakwu, rekao je da se u ruskoj vojsci bori više od 1780 Afrikanaca iz 36 različitih zemalja, piše The Guardian. Gana, koja ima ekonomske i diplomatske veze s Rusijom, namjeravala je podići svijest o regrutiranju i razbiti "nezakonite sheme regrutiranja na dark webu koje djeluju unutar naše jurisdikcije", rekao je Ablakwa na X-u. "Ovo nije naš rat i ne možemo dopustiti da naša mladež postane ljudski štit za druge", rekao je. Ministar je rekao da će vlada Gane pojačati javno obrazovanje i raditi na "praćenju i razbijanju svih ilegalnih shema regrutiranja na dark webu" koje djeluju u zemlji. Dodao je da su dvojica zarobljenih upozorila mlade ljude da se ne podvrgnu financijskim poticajima za pridruživanje sukobu.

Južnoafrička vlada ovog je tjedna izjavila da su dva njezina građanina poginula na frontu sukoba. Njih dvojica su odvojeni od skupine od 17 Južnoafrikanaca koji su namamljeni da se bore za Rusiju u Ukrajini i koji su uglavnom vraćeni u svoju zemlju, priopćilo je južnoafričko ministarstvo vanjskih poslova. U Južnoj Africi, Duduzile Zuma-Sambudla, kći bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume, istražuje se od strane policije zbog navodne umiješanosti u namamljivanje više od desetak južnoafričkih muškaraca u Rusiju. Prema izvješću kenijskih obavještajnih službi, više od 1000 Kenijaca regrutirano je za borbu za Rusiju. Kenijsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je 27 Kenijaca spašeno nakon što su ostali blokirani u Rusiji. Kenijski ministar vanjskih poslova Musalia Mudavadi izjavio je da planira posjetiti Rusiju u ožujku kako bi razgovarao o tom pitanju.