Muškarac iz Walesa osuđen zbog stravičnog ubojstva partnerice: Hranio ju samo votkom i sladoledom, nanio joj više od 100 ozljeda

Muškarac iz Walesa osuđen je na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog ubojstva partnerice koju je držao zatočenu u svom domu, ograničavao joj prehranu na votku i sladoled te joj nanio više od 100 ozljeda. Tony Devenport (57) služit će najmanje 22 godine zatvora zbog smrti Stephanie Blundell (41), koja je pronađena s modricama po licu i tijelu. Njezin otac opisao je stravično iskustvo koje će ga, kako je rekao, "proganjati do kraja života", nakon što ju je pronašao u kući u Canal Streetu u Chesteru, gdje je živjela s Devenportom. Blundell je gotovo dvije godine živjela s nasilnim partnerom. Nije imala ključ od kuće, a on je kod sebe držao i njezinu bankovnu karticu. Godinama se borila s alkoholizmom kada ga je upoznala, no par je neko vrijeme uspio ostati trijezan, rečeno je na sudu u Chester Crown Courtu.

Ponovno su počeli piti u svibnju prošle godine tijekom putovanja u Slovačku. "Kada ste bili pijani, znali ste je zlostavljati, biti agresivni i nasilni prema njoj i prije njezine smrti", rekla je sutkinja Steyn Devenportu. Devenport je uhićen pod sumnjom da je napao Blundell samo deset dana prije njezine smrti, ali je "u roku od nekoliko minuta" prekršio uvjetnu time što ju je nazvao. Nakon što joj je pozvao taksi da dođe k njemu, ona "više nikada nije napustila" njegovu kuću. U posljednjim danima života bila je nepokretna i bez mogućnosti da ikoga kontaktira. Patila je od akutnog pankreatitisa i alkoholne ketoacidoze, a sutkinja je rekla da je "sigurno molila za pomoć". No optuženi, koji je kupio više od 12 litara votke i 72 limenke piva, davao joj je samo alkohol i sladoled, piše Sky News.

"Zbog vaših postupaka Stephanie je bila u bolovima i strahu, a vi ste je držali tamo, nudeći joj tek votku", rekla je sutkinja, dodajući da ju je Devenport davio dvaput u 48 sati prije smrti, kao i brutalno tukao, nanijevši joj teške ozljede mozga. Njezin otac Philip Blundell, koji ju je pronašao, rekao je: "Pomisao da je umrla sama, u boli, bez ikoga da je utješi, progoni me svaki dan". Obdukcija je pokazala da je Blundell umrla od višestrukih ozljeda i pogoršanih posljedicama kroničnog alkoholizma. Izričući presudu u petak, sutkinja Steyn rekla je Devenportu da je ubio svoju "suosjećajnu, dobrodušnu i hrabru" partnericu. "Stephanie Blundell umrla je ujutro 20. srpnja 2025. od posljedica žestokih, ponavljanih i dugotrajnih napada koje ste joj nanijeli tijekom prethodnog dana ili dva", rekla je.

Foto: Cheshire Constabulary

Dodala je da je njezin otac doživio "najstrašnije iskustvo koje roditelj može proći", kada je toga nedjeljnog dana oko podneva pronašao svoju kćer mrtvu, s jasno vidljivim tragovima teških premlaćivanja. "Uvijek je vidjela dobro u ljudima, pa i u vama. Imala je golemu sposobnost voljeti i osmijeh koji je mogao osvijetliti svaku prostoriju", rekla je sutkinja. U priopćenju nakon presude, obitelj Blundell odala je počast "jednoj od najsjajnijih duša koje ste mogli upoznati". Naveli su da je bila dobrodušna, duhovita i elegantna, te da im je utjeha što je tijekom suđenja njezina istinska, topla narav postala vidljiva mnogima. "Stephanie je bila voljena i cijenjena među obitelji i prijateljima, i iako je danas dan kada je njezin ubojica priveden pravdi, želim da se sjećamo Stephanie", rekla je detektivka Andrea Price. "Nijedna kazna ne može je vratiti, ali nadam se da će današnji ishod njezinim bližnjima donijeti barem malo utjehe, znajući da je Devenport odgovarao za ono što je učinio", dodala je.