KRIZU UBLAŽILI 'ŽETONČIĆI'

Ostane li DP uz Dabru, natjerat će HSLS da donese konačnu odluku

Autor
Iva Boban Valečić
27.02.2026.
u 19:40

Koalicijski kuloari prate i rasplet postupaka DORH-a zbog Dabrina pjevanja, ali i dvije godine stare kaznene prijave Mlinarića Ćipe za nezakonito izvlačenje novca iz Centra dr. Ivan Šreter

Krizu vladajuće koalicije započetu pokladnim pjevanjem DP-ova zastupnika Josipa Dabre u slavu ustaškog poglavnika Ante Pavelića djelomično je ublažio ulazak u koaliciju Boške Ban i poruka Darija Zurovca, također nezavisnog zastupnika, da mu ni samom nije mrska pomisao o prelasku u redove vladajućih. Prerano je, ipak, zaključiti kako će koalicija s ovim pojačanjima ostati na 78 saborskih ruku, dvije više u odnosu na razdoblje prije nego što je kriza uopće izbila. Iz onoga što je u "Poligrafu" Hrvatskog radija jučer rekla Nevenka Lastrić-Đurić, činjenica da je koalicija ojačana rukama s lijevo-liberalnog spektra nimalo nije umirila HSLS, iz kojeg i dalje kao uvjet za ostanak u koaliciji ističu to da za istim stolom ne bude Josipa Dabre.

Ključne riječi
Vlada Domovinski pokret Josip Dabro Boška Ban

Komentara 2

SI
Sivooki
19:56 27.02.2026.

Dakle, kako svi navijaju da se koalicija raspadne😂🤣😂🤣😂

