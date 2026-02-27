Ostane li DP uz Dabru, natjerat će HSLS da donese konačnu odluku

Krizu vladajuće koalicije započetu pokladnim pjevanjem DP-ova zastupnika Josipa Dabre u slavu ustaškog poglavnika Ante Pavelića djelomično je ublažio ulazak u koaliciju Boške Ban i poruka Darija Zurovca, također nezavisnog zastupnika, da mu ni samom nije mrska pomisao o prelasku u redove vladajućih. Prerano je, ipak, zaključiti kako će koalicija s ovim pojačanjima ostati na 78 saborskih ruku, dvije više u odnosu na razdoblje prije nego što je kriza uopće izbila. Iz onoga što je u "Poligrafu" Hrvatskog radija jučer rekla Nevenka Lastrić-Đurić, činjenica da je koalicija ojačana rukama s lijevo-liberalnog spektra nimalo nije umirila HSLS, iz kojeg i dalje kao uvjet za ostanak u koaliciji ističu to da za istim stolom ne bude Josipa Dabre.