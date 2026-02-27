Trump: Nemaju novaca, nemaju ništa... Možda ćemo 'prijateljski preuzeti Kubu

Donald Trump otvorio je mogućnost "prijateljskog preuzimanja" Kube, prenosi Reuters. Američki predsjednik je novinarima u Bijeloj kući rekao da se američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio bavi tim pitanjem na "vrlo visokoj razini". Poručio je kako kubanske vlasti razgovaraju s američkom administracijom i da su "u velikim problemima". "Nemaju novca. Nemaju ništa sada, ali razgovaraju s nama i možda ćemo imati prijateljsko preuzimanje Kube", dodao je američki predsjednik.

Kubansko gospodarstvo je u problemima od pandemije koronavirusa, a situacija se znatno pogoršala kada su američke snage 3. siječnja svrgnule najvažnijeg kubanskog saveznika, venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, piše CNN. Nakon vojne intervencije u Venezueli, administracija Donalda Trumpa preuzela je kontrolu nad njezinom naftnom industrijom. Ubrzo nakon toga američka administracija donijela je odluku da se prekine dotok nafte na Kubu, želeći tim potezom prisiliti komunističku vlast na značajnije gospodarske i političke reforme.

Kuba više nema saveznika koji su joj spremni isporučiti stotine milijuna dolara vrijednu naftu potrebnu za pokretanje gospodarstva. Naftne zalihe na otoku su pri kraju. Osim gubitka goriva, Kuba je izgubila i turiste od kojih je živjela. Kako se kriza odužuje, život se polako zaustavlja diljem ovog otoka s gotovo 10 milijuna stanovnika. Obustavljena je nastava u mnogim školama, a radnici su poslani na prisilni dopust kako bi se uštedjela energija.

Hoteli su gotovo potpuno prazni, a letovi iz Rusije i Kanade su otkazani jer na otoku nema dovoljno mlaznog goriva za duže međunarodne letove. Kanada i Ujedinjeno Kraljevstvo upozorili su svoje građane da izbjegavaju putovanja na Kubu, ako ona nisu nužna. Prošlog tjedna organizatori su otkazali godišnji festival cigara a Habanos koji donosi milijune dolara prihoda. Tvrtka Sherrit International u utorak je objavila da privremeno obustavlja rudarske operacije nikla i kobalta na Kubi zbog nestašice goriva.

Mnoge državne bolnice smanjile su opseg usluga, a nedostatak goriva i ispravnih kamiona za odvoz otpada doveo je do gomilanja smeća u čitavim četvrtima. Na gotovo svakom uglu ulice razgovori se vode o tome kada će doći do nestanka struje i koliko će trajati. Noću su u Havani zvijezde često jasno vidljive jer je veći dio grada obavijen gotovo potpunim mrakom.