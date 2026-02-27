Država vas voli samo – zdrave: 15.000 ljudi nikad nije dočekalo inkluzivni dodatak od države

Zgodno je kako neke stvari funkcioniraju slično; kada vam ide dobro u životu, svi su uz vas, kada stvari krenu nizbrdo, dobar se dio "svite" razbježi, prijatelje i rođake možete nabrojiti na prste jedne ruke. Čak i kad je riječ o obećanju "u dobru i zlu", treba potpisati ugovor pred svjedocima. Ni to nije garancija ni za što; dio potpisnika u startu to ne shvati baš toliko ozbiljno. Tako je i s državom; na papiru imate silna prava, "darove" kojima vas obasipa i voli vas dok ste zdravi, ne zanovijetate s tim pravima, radite, zarađujete, plaćate režije koliko god bile (pre)visoke i, što je još važnije, uredno podmirujete poreze. No,+ kada stvari krenu nizbrdo, kada se razbolite, kada niste radno sposobni i trebate pomoć države i pozivate se na silna prava koja je državna administracija vješto posakrivala po svojim zakonima, podzakonskim aktima, pravilnicima... u šumi pravila koje ni sama često ne poštuje, onda naiđete na zid, ignoriranje, odugovlačenje, propitkivanje i sve traje unedogled. Nemojte platiti dvije rate kredita ili dva računa za grijanje ili struju i riskirate da se jednog jutra probudite u mraku ili s ovrhom za vratom, no kada treba donijeti neku odluku, pregledati neke papire u korist građana, tada se sve uspori. Rješenja koja izdaju državna tijela čekaju se mjesecima, kao da ste molbu napisali na davno zaboravljenom jeziku, pa im treba vremena da pročitaju i shvate.