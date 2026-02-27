VIDEO Čudne scene na Pantovčaku: Jelen se zabio u motociklista

Snimka jelena koji juri prometnicom na zagrebačkom Pantovčaku i sudara se s motociklistom izazvala je veliku pozornost na društvenim mrežama te potaknula brojne reakcije građana.

Video, objavljen na Redditu, prikazuje jelena kako se kreće kolnikom, dok ga iznenađeni vozači prate. Nesvakidašnji prizor ubrzo je završio nesrećom, životinja je u jednom trenutku naletjela na motociklista koji joj je dolazio ususret, nakon čega je došlo do snažnog sudara koji je oborio motocikl. Snimka se prekida neposredno nakon udara, a službene informacije o stanju vozača zasad nisu objavljene.

Događaj je podijelio korisnike društvenih mreža. Dok jedni izražavaju zabrinutost za motociklista, drugi smatraju da je trebao prilagoditi brzinu. 'Ovaj na motoru je imao dovoljno vremena usporiti, a ne zabiti se u jelena', napisao je jedan komentator, dok je drugi istaknuo: 'Sad ti ljudima objašnjavaj da te usred Zagreba srušio jelen'.

Pojava divlje životinje u urbanom dijelu grada otvorila je i pitanje njezina dolaska na Pantovčak. Dio građana pretpostavlja da je jelen stigao iz šuma Parka prirode Medvednica, dok drugi upozoravaju kako su ovakvi prizori sve češći zbog širenja grada i smanjenja prirodnih staništa. Stanovnici tog dijela Zagreba navikli su na mir i zelenilo, no susreti s krupnom divljači poput jelena iznimno su rijetki, zbog čega je ova snimka izazvala posebnu pozornost javnosti.