Zima nije gotova: Vakula najavio snježni pokrivač

Nakon proljetnog vremena, i to toplog kao rijetko kada u prva tri tjedna ožujka, sljedeći će dani diljem Hrvatske biti osjetno hladniji - gotovo pa pravi zimski - u sjevernim krajevima već od nedjelje, a u Dalmaciji uglavnom od ponedjeljka.

Stoga će nedjeljna najviša dnevna temperatura zraka u u većini unutrašnjosti biti i za više od 10 °C niža od subotnje, piše HRT.

Poljoprivrednicima, pa i nekima drugima nevolje će prouzročiti i pad noćne i jutarnje temperature zraka, koja će mjestimice već u nedjelju biti negativna, a još češće i više u prvom dijelu novoga tjedna.

Osim temperature, zimskom će ugođaju pridonositi i snijeg, i to ne samo u gorju, nego i u većini nizina. I to već ponegdje u nedjelju, te još više od ponedjeljka poslijepodne do četvrtka ujutro. Zbog do sada relativno toplog tla nezahvalno je prognozirati debljinu snježnog pokrivača, ali velika je vjerojatnost da će barem ponegdje biti deblji od 5 cm, u gorju i od 15 cm.

Snijeg je moguć i mjestimice na Jadranu, posebice podno Velebita, gdje će mu dolazak pomagati olujna bura, gdjegdje i s orkanskim udarima.

Vjetrovito će, ali vjerojatno ipak uz uglavnom "samo" olujne udare bure prevladavati i na ostalom dijelu Jadrana, pa i u mnogim krajevima unutrašnjosti, gdje su do utorka također vrlo vjerojatni olujni udari sjevernog i sjeveroistočnog vjetra.

I dok će u kopnenom području sljedećih dana prevladavati oblačno, uz većinom malo, gdjekad i nimalo sunčanog vremena, na Jadranu će - uz sunčana razdoblja, promjenljivu naoblaku i povremenu mjestimičnu kišu - vrijediti ona poznata rečenica: 'Nestalno se vrijeme ustalilo!', koju je davno izrekao pokojni mr. sc. Dražen Glasnović, jedan od legendarnih hrvatskih meteorologa, i još glazbenik, rođen 21. ožujka prije 75 godina.