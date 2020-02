Vakula najavio promjenu vremena, očekuje nas kiša i snijeg

U nastavku tjedna možemo očekivati relativno toplo vrijeme, pri čemu u većini unutrašnjosti ipak manje nego u ponedjeljak, uz jutarnje temperaturne "minuse" uglavnom od četvrtka, te uz slabiji vjetar.

Kako je naveo Zoran Vakula za HRT, na Jadranu pak do petka uglavnom vjetrovitije, najčešće uz buru, koja će gdjekad imati i olujne udare. Pritom će u većini krajeva oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu biti od utorka do četvrtka, a od petka ponovno stabilnije i sunčanije.

Pretežno oblačno s mjestimičnom kišom

- Utorak će na istoku Hrvatske biti većinom oblačan. Malo je kiše moguće samo mjestimice, i to uglavnom u zapadnoj Slavoniji u prijepodnevnim satima. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeverni. Jutro manje hladno nego u ponedjeljak, a dnevna temperatura većinom između 10 i 13 °C. Danju podjednaka temperatura zraka bit će i u središnjoj Hrvatskoj. Jutarnja će pak biti od 5 do 8 °C. Prevladavat će oblačno, ponegdje uz malo kiše, poglavito u prvom dijelu dana. Zapuhat će slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, mjestimice i istočni - prognozirao je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Sjeveroistočni će vjetar zapuhati i u gorju. A na sjevernom Jadranu nakon juga i jugozapadnjaka od sredine dana bura, uglavnom podno Velebita prema kraju dana jaka s olujnim udarima. Bit će pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, za koju je vjerojatnost manja na otocima te u južnoj Lici, a najviša temperatura zraka od 12 do 15 °C, u gorju malo niža.

U Dalmaciji će biti sunčanije, s najvišom temperaturom i do 17, 18 °C. Prijepodne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, potom kasno poslijepodne i navečer bura, mjestimice i jaka. More pritom malo, uglavnom na otvorenome umjereno valovito.

More će podjednako valovito biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će prevladavati sunčano. U noći i ujutro bit će slabe do umjerene bure, zatim danju zapadnog i sjeverozapadnog vjetra, a navečer i u noći opet uz obalu bura. Najviša temperatura zraka od 15 do 18 °C."

Do petka ujutro još povremene oborine pa stabilnije...

- U srijedu kiša u kopnenom području uglavnom u gorju, navečer i drugdje, a u najvišim predjelima može biti i snijega. Od četvrtka suho i sunčanije. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša temperatura oko 10 °C, a jutra će biti hladnija nego u utorak. U dane vikenda vrlo je velika vjerojatnost nove južine i porasta temperature. Na Jadranu također u srijedu oblačnije, s povremenom kišom, na jugu moguće i grmljavinom. Krajem srijede zapuhat će bura, koja će u četvrtak biti jaka, mjestimice s olujnim udarima, a u petak će oslabjeti. Pritom od četvrtka i na Jadranu uglavnom sunčano te postupno toplije, a potkraj tjedna opet bi moglo zapuhati jugo - prognozira je Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.