Prvi rođeni u 2026. u Rijeci, Varaždinu i Šibeniku

Početak 2026. godine, osim vatrometa, otvaranja pjenušća, plesanja na gradskim trgovima, na organiziranim dočecima po restoranima, kućnim zabavama, obilježilo je i rođenje troje mališana u prvim sekundama godine u koju smo ušli. Malena Nikol rođena je u 00.01 minuti i time postala prva beba u Rijeci. U Varaždinu je u prvoj minuti nove godine na svijet došao Vid, a u Šibeniku je točno u ponoć, kako je sam objavio na društvenoj mreži, pjevač Marko Škugor dočekao rođenje svoje djevojčice. Nešto prije četiri sata ujutro, veseloj se ekipi raspjevanih beba iz novogodišnje noći pridružio i dječak u Karlovcu. Mališani su svojim dolaskom razveselili, osim svoje obitelji i sve u Hrvatskoj, svakoga tko se raduje novom životu.

Zadnjih se godina u Hrvatskoj ulazak u Novu obilježava tijekom čitavog Silvestrova. Kupanja u rijeka ili jezerima počinju sada već tradicionlano zadnjeg dana u godini, a nastavljaju se i prvog dana Nove. Silvestrovo u Osijeku obilježio je skok u ledenu Dravu točno u podne. Godinama je to činio legendarni Duško Rudež, a nakon njega i njegovi nasljednici. Kupalo se i na Korani u Karlovcu koja je imala svega 2,2 stupnja celzijusevih prvog jutra ove godine, u Savi, ali i na moru, primjerice u Zadru gdje se već desetu godinu za redom mještani Zadra kupaju kod Morskih orgulja. Kupalo se na Silvestrovo i u Novoj i u jezerima; već tradicionlano u jezeru Sabljaci u Ogulinu, a opatijski su Kukali sudjelovali na dnevnom dočeku Nove godine u Fužinama zaronom u jezero Bajer.

I dočeci Nove u podne postali su tradicija u mnogim mjestima nakon što je prije više od dva desetljeća ta priča započela u Fužinama; na Silvestrovo u podne Fužine su bile premalene da prime sve koji su po 26. puta za redom htjeli doći u ovo malo goransko mjesto nadomak Rijeke kako bi točno u podne ušli u 2026. godinu. Danas sve više gradova, poput obližnjeg Vrbovskog organiziraju samo dočeke u podne na svojim trgovima sa nastupima poznatih izvođača, vatrometom, šampanjcem za okupljene. Postao je to odličan turistički brend kojeg su prihvatili brojni Hrvati. Niti kod ovogodišnjeg dočeka nismo se riješili navike pucanja, korištenja pirotehničkih sredstava koji, osim buke i potencijalnog ozljeđivanja, ne donose nikakvu ljepotu niti zabavu, za razliku od vatrometa ili svjetlosnih efekata koji su bili dijelom slavlja po gradovima.

Najskuplje u Dubrovniku

Organizirani su i brojni dočeci za djecu diljem gradova, često na klizalištima; primjerice u Karlovcu ili Zagrebu koji počinju i prije podneva. U velikim su gradovima glavni trgovi bili ispunjeni tisućama ljudi koji su uživali u koncertma popularnih izvođača; unatoč hladnoći i minusima, glavni zagrebački trg je gotovo pun uz ples i pjesmu i uz Dubiozu Kolektiv dočekao Novu godinu, u Splitu se slavilo uz Željka Bebeka i Baby Lasagnu, Indira Forza, Grupa ET, Simplicia, Senna M, Ilan Kabiljo i Alka Vuica bili su u Rijeci, u Osijeku se Novu čekalo uz Miroslava Škoru, a i ove je godine najraskošniji i najskuplji doček bio u Dubrovniku gdje je popis izvođača u novogodišnjoj noći i na reprizi impresivan; osim Dine Merlina, nastupili su i Hiljson Mandela, Jakov Jozinović, te Jacques Houdek, a Petar Grašo pjevao je na reprizi dočeka na Stradunu. Nažalost, Novu nismo mogli dočekati bez prometnih nesreća u kojima je ugašeno čak pet mladih života.