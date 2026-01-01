JANAF do 23. siječnja može isporučivati naftu rafineriji u Pančevu

OFAC, američki ured za kontrolu strane imovine pri ministarstvu financija, dopustio je Jadranskom naftovodu nastavak isporuke nafte isključivo neruskog podrijetla u rafineriju u Pančevu Naftne industrije Srbije do 23. siječnja. Dogodilo se tako da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ispravno najavio kako očekuje jako važne političke vijesti uoči prvog dana nove godine. Hrvatsko Ministarstvo gospodarstva vidi u ovome, sasvim jasno, važan događaj. "Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera čija energetska infrastruktura doprinosi smanjenju ovisnosti Europe o ruskoj energiji", stoji u objavi koju je Vlada RH postavila na svoj X profil uz objavu o nastavku isporuke nafte. Ovo je, dakako, i predah za JANAF, koji već gotovo tri mjeseca ne isporučuje naftu Naftnoj industriji Srbije, a pregovori o nastavku isporuka s MOL-om su u tijeku.

"JANAF je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se odobrava do 23. siječnja 2026. godine sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS. Pozdravljamo odluku američke administracije te ističemo kako je JANAF u potpunosti spreman odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Također, nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom", poručuju iz JANAF-a.

I srbijanska je strana, logično, objavu dočekala s oduševljenjem, ističući kako se radi o naporu njihove vlade. Ovo znači i da će rafinerija u Pančevu poslije 36 dana moći nastaviti s radom, navela je srbijanska ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović, ističući kako je licenca rezultat velikih diplomatskih napora srbijanske vlade. Do prekida rada rafinerija je koristila prikupljene rezerve nafte.

Kako god bilo, licenca za nastavak rada rafineriji Naftne industrije Srbije znači pozitivan signal koji se slobodno može tumačiti kao približavanje rješenju ruskog vlasništva nad srbijanskom naftnom kompanijom. Kao glavni ponuđač sada se ističe mađarski MOL, koji, barem u medijima, ima prednost pred emiratskim ADNOC-om, a čini se kako američka administracija pomno prati situaciju te vjerojatno ima informacije da se posao preuzimanja ruskog udjela u kompaniji približava kraju, bez obzira na to tko na kraju bio kupac. Vijest o nastavku isporuke nafte za NIS putem JANAF-a prenijeli su značajni svjetski mediji. Pojavljuju se i prve analize situacije za Srbiju i NIS u ovoj godini. Sam Vučić je 30. prosinca, dakle dan prije nego što je stigla vijest o nastavku isporuke, izjavio da je zbog zaustavljanja rafinerije Srbija pretrpjela velike ekonomske gubitke.

– U studenome i prosincu imamo negativnu stopu industrijske proizvodnje – rekao je na godišnjoj konferenciji za medije uoči Silvestrova. Velika je vjerojatnost da je ova njegova tvrdnja točna jer NIS u strukturi srbijanske industrije sudjeluje sa šest posto. I on sam potvrdio je kako neizvjesnost zapravo nije završila, u slučaju da se do 23. siječnja ne nađe rješenje i dalje će trajati napori da se dnevno uvozi 6000 tona dizela, koji čini oko 80 posto potrošnje. Najavio je da će se graditi naftovod prema Mađarskoj, kao i plinska interkonekcija prema Sjevernoj Makedoniji, što će otvoriti nove energetske pravce za Srbiju. Međutim, neki analitičari u Srbiji smatraju da ni eventualna kupnja ruskog udjela u NIS-u ne mora predstavljati trajno rješenje problema. Jer, Viktora Orbána čekaju parlamentarni izbori već u travnju te je moguće da on izgubi vlast, a to može značiti i drukčiji odnos prema Rusiji i moguć zaokret od ruske nafte na neruske izvore. To bi u svakom slučaju bilo povoljno za JANAF, ali se upozorava da je u situaciji u kojoj Orbán ostaje na vlasti odluka o nastavku rada rafinerije i dalje u rukama MOL-a, bez obzira na Vučićeva upozorenja da tko god kupi NIS, mora rafineriju ostaviti aktivnom. I tamo ponavljaju upozorenje koje smo i sami objavljivali – MOL, odnosno Mađarska, u slučaju preuzimanja NIS-a dobiva energetsku kontrolu nad cijelom regijom.

– Što se tiče MOL-a, to sada djeluje kao rješenje za trenutačni problem. Mađarska i MOL naravno imaju ekonomski interes jer bi tom transakcijom MOL praktično preuzeo energetsku kontrolu nad cijelom regijom. Ako je takva greška napravljena 2008. godine, mislim da je ne moramo ponavljati i ovaj put – rekao je za Deutsche Welle tamošnji ekonomski analitičar Milan Ćulibrk, koji podsjeća da Srbija praktično uopće ne sudjeluje u procesu otkupa ruskog udjela, nego tamošnja vlada čeka da se nešto dogodi. Što se JANAF-a tiče, naš energetski konzultant Ivica Jakić iznio je na HRT-u mogući scenarij za JANAF. – Prema sadašnjim pokazateljima, situacija je jako loša, ali to se treba pametno rješavati, vidjeti kako da JANAF dalje odlučuje o svojim kapacitetima. Budimo objektivni, JANAF se sastoji samo od transportnog naftovoda. Kapaciteti koje JANAF ima u svom skladištu na Krku omogućavaju mu da se počne baviti trgovanjem naftom. Možete je dobaviti iz drugih pravaca, staviti u svoje spremnike i onda ići na tržište. To ne mora značiti da će se ona transportirati isključivo naftovodom jer tamo nemate krajnjeg potrošača – rekao je Jakić.