Žena muškarcu prigovarala zbog petardi, on ju napao i udario šakom u glavu

Novogodišnja noć u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji protekla je bez većih izgreda na organiziranim dočecima, no policija je zabilježila dva odvojena slučaja narušavanja javnog reda i mira na javnim površinama, oba u ranim jutarnjim satima 1. siječnja. Prvi incident dogodio se neposredno nakon ponoći, oko 00.10 sati, u Ulici Grgura Ninskog u Bjelovaru, ispred stambene zgrade. Prema policijskom izvješću, 56-godišnja žena fizički je napadnuta nakon što je nepoznatom muškarcu prigovorila zbog bacanja pirotehničkih sredstava. Muškarac ju je tom prilikom udario šakom u glavu i udaljio se s mjesta događaja. Ozlijeđenoj ženi pružena je liječnička pomoć, a potom je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru.

Policija provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja identiteta i pronalaska počinitelja. Nakon dovršetka postupanja, protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. Drugi slučaj zabilježen je nekoliko sati kasnije, oko 3.20 sati ujutro, u Daruvaru, na Trgu kralja Tomislava, ispred jednog ugostiteljskog objekta. Ondje je došlo do verbalnog sukoba između dvojice muškaraca u dobi od 38 i 41 godine, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Stariji muškarac više je puta udario mlađega po glavi i tijelu.

U tom događaju 38-godišnjak je zadobio vidljive ozljede te je zatražio liječničku pomoć. Liječničkim pregledom utvrđeno je da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Policija je najavila da će protiv obojice sudionika biti podneseni optužni prijedlozi zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Iako se radi o izoliranim incidentima, policija još jednom upozorava na potrebu odgovornog ponašanja, osobito u noćima kada su alkohol i pirotehnika čest okidač za sukobe. Nova godina za većinu građana prošla je mirno, no ovi slučajevi pokazuju da jedan trenutak nepromišljenosti može imati ozbiljne posljedice.