INCIDENTI TIJEKOM NOVOGODIŠNJE NOĆI

Žena muškarcu prigovarala zbog petardi, on ju napao i udario šakom u glavu

Ilustracija petarde
Borna Filic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Šimun Ilić
01.01.2026.
u 18:57

Policija provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja identiteta i pronalaska počinitelja

Novogodišnja noć u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji protekla je bez većih izgreda na organiziranim dočecima, no policija je zabilježila dva odvojena slučaja narušavanja javnog reda i mira na javnim površinama, oba u ranim jutarnjim satima 1. siječnja. Prvi incident dogodio se neposredno nakon ponoći, oko 00.10 sati, u Ulici Grgura Ninskog u Bjelovaru, ispred stambene zgrade. Prema policijskom izvješću, 56-godišnja žena fizički je napadnuta nakon što je nepoznatom muškarcu prigovorila zbog bacanja pirotehničkih sredstava. Muškarac ju je tom prilikom udario šakom u glavu i udaljio se s mjesta događaja. Ozlijeđenoj ženi pružena je liječnička pomoć, a potom je vozilom hitne medicinske pomoći prevezena u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ u Bjelovaru.

Policija provodi kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja identiteta i pronalaska počinitelja. Nakon dovršetka postupanja, protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira. Drugi slučaj zabilježen je nekoliko sati kasnije, oko 3.20 sati ujutro, u Daruvaru, na Trgu kralja Tomislava, ispred jednog ugostiteljskog objekta. Ondje je došlo do verbalnog sukoba između dvojice muškaraca u dobi od 38 i 41 godine, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun. Stariji muškarac više je puta udario mlađega po glavi i tijelu.

U tom događaju 38-godišnjak je zadobio vidljive ozljede te je zatražio liječničku pomoć. Liječničkim pregledom utvrđeno je da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama. Policija je najavila da će protiv obojice sudionika biti podneseni optužni prijedlozi zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Iako se radi o izoliranim incidentima, policija još jednom upozorava na potrebu odgovornog ponašanja, osobito u noćima kada su alkohol i pirotehnika čest okidač za sukobe. Nova godina za većinu građana prošla je mirno, no ovi slučajevi pokazuju da jedan trenutak nepromišljenosti može imati ozbiljne posljedice.

FOTO Tradicionalna novogodišnja kupanja, neizostavni picigin i prava uživancija na Sljemenu: Pogledajte kako Hrvati provode Novu Godinu
Ključne riječi
Nasilje Nova godina petarde

