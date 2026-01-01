Gledajte '240 sekundi' 24sata: Šok na skijalištu u Švicarskoj, preko 40 mrtvih, stotine ozlijeđenih..

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.

Danas u vijestima Igora Bobića: Najmanje 47 ljudi je poginulo, a više od sto ozlijeđeno u eksploziji na dočeku nove godine u luksuznom skijalištu Crans-Montana na jugozapadu Švicarske. Prve bebe u 2026. Vid u Varaždinu i Nikol u Rijeci. Crni niz u prometu na Silvestrovo i prvi dan nove godine -petero poginulih u manje od 24 sata. Hrvatski rafalei konačno hrvatsko nebo. Za vrijeme obuke naš zračni prostor nadzirale su Italija i Mađarska...