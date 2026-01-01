Naši Portali
RAT METROPOLA

Dubrovački gradonačelnik nije prešutio Tomaševiću: 'Vidim da nas proziva. Želim mu puno tolerancije glazbe koja mu nije po guštu'

Dubrovnik: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
01.01.2026.
u 19:39

"Video govori milijun riječi. Brojač u Gradu zaustavio se na brojci 16.960, a kada se pribroje još Trg oružja i Brsalje, dolazimo do impresivne brojke od gotovo 20.000 ljudi..."

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković reagirao je na izjave zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića vezane uz troškove i izbor izvođača za novogodišnje koncerte, nakon što je Zagreb uspoređen s drugim gradovima po pitanju izdvajanja za doček Nove godine. Tomašević je, podsjetimo, ranije odbacio kritike, poručivši kako Zagreb ostaje u sličnim financijskim okvirima kao i prethodnih godina te naveo Dubrovnik kao primjer grada koji za novogodišnje „zvijezde večeri“ izdvaja više sredstava. U Dubrovniku je nastupao poznati bosanskohercegovački glazbenik Dino Merlin.

Na takvu usporedbu Franković se osvrnuo putem društvenih mreža, gdje je objavio videozapis Dubrovnika u novogodišnjoj noći, jasno dajući do znanja da se ne slaže s Tomaševićevom interpretacijom. U nastavku donosimo njegovu reakciju, kao i video koji je podijelio na Facebooku.

"Video govori milijun riječi. Brojač u Gradu zaustavio se na brojci 16.960, a kada se pribroje još Trg oružja i Brsalje, dolazimo do impresivne brojke od gotovo 20.000 ljudi. Još jedan spektakularan doček u našem Gradu. Sve je proteklo u najboljem redu, bez ikakvih problema, na ponos svima nama. Veliko hvala svim žurnim službama koje su, kao i uvijek, odradile vrhunski posao profesionalno, predano i odgovorno.

Dubrovnik je još jednom pokazao da je svjetski Grad, sposoban organizirati velika i zahtjevna događanja, uz puno poštovanje tradicije i duha ovog bezvremenskog Grada. Hvala svima koji su bili dio ove večeri. 💙 P.S. Vidim da nas je Tomašević nešto prozivao. Neću mu odgovarati, osim poželjeti sve najbolje u 2026. godini, puno zdravlja, tolerancije i poštovanja i one glazbe koja mu nije baš po gustu jer tko pjeva zlo ne misli. ❤️"

Foto: Facebook Screenshot/Mato Franković

Ključne riječi
Mato Franković Nova godina Dubrovnik

Avatar mladen111
mladen111
20:36 01.01.2026.

Frankoviću, nitko tebe ne proziva. Očito te boli cifra koju si iskeširao za izvođače s ne znam koliko puta manjim proračunom od zagrebačkog

Avatar Samodesno
Samodesno
20:32 01.01.2026.

I dalje ne mogu shvatiti svijest ljudi koji su glasali za celakovskog, tomaševića, benčičku, matulu....prestrašno.

Avatar rubinet
rubinet
20:36 01.01.2026.

Dubrovkinje i Dubrovčani nisu zadovoljni izborom izvođača na dočeku 2026. A posebice isplaćenim honorarom.

