MODERNIZACIJA NA TRAČNICAMA

Od Zagreba do Splita šest elektro-dizelskih vlakova

Pruga Rijeka-Zagreb na dionici Škrljevo-Meja
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Mirjana Prišćan
01.01.2026.
u 19:14

Ove godine nastavlja se i obnova flote Croatia Airlinesa, očekuje se sedam novih Airbusa A220, najavljuje ministarstvo

U prometnom sektoru 2026. donosi završetak niza cestovnih i željezničkih projekata te dovršetak radova na novom sustavu naplate cestarine, koji bi trebao biti pušten u punu primjenu početkom 2027. godine. Prema najavama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u 2026. planira se početak gradnje dionice Križišće – Selce na autocesti A7, dionice Rudine – Osojnik na A1, gradnja nadvožnjaka preko zagrebačkog ranžirnog kolodvora sa spojem na Sarajevsku ulicu te gradnja novih čvorova na mreži autocesta: Požega na A3, Andrijevci na A5, Žažina na A11, kao i radovi dogradnje čvora Split na A1, na dionici Dugi Rat – Omiš. U planu su i radovi proširenja obilaznice grada Zagreba između čvorova Zagreb zapad i Lučko, dok se na autocesti A2 Zagreb – Macelj tijekom 2026. planira početak radova na proširenju dionice s jednim kolnikom u rješenje s dva kolnika na dionici Krapina – Đurmanec. Planiran je i dovršetak spojne ceste čvorište Sisak – Sisak te rekonstrukcija raskrižja Širina–DC8 u Solinu, dionica brze ceste DC10 Križevci – Kloštar Vojakovački i obilaznica Fužine.

Na željeznici planira se puštanje u promet šest elektro-dizelskih vlakova za povezivanje Zagreba i Splita. Nastavlja se projekt besplatnog prijevoza vlakom za djecu, učenike, redovne studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina, kao i uvođenje pilot-projekta besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom. U željezničku infrastrukturu planira se u idućim godinama uložiti gotovo šest milijardi eura. Za projekt Hrvatski Leskovac – Karlovac dio radova je završen. U tijeku je i natječaj za radove na najvećem projektu u povijesti HŽ Infrastrukture – za obnovu više od 83 kilometra pruge Dugo Selo – Novska vrijednu 620 milijuna eura. Očekuje nas i završetak projekta rekonstrukcije postojećeg i gradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica.

Nastavlja se i s obnovom zrakoplovne flote. Croatia Airlines ove godine očekuje sedam novih zrakoplova Airbus A220. Osigurana su i sredstva za završetak projekta obnove putničkog terminala na Zračnoj luci Osijek, i to 11 milijuna eura. 

FOTO Tradicionalna novogodišnja kupanja, neizostavni picigin i prava uživancija na Sljemenu: Pogledajte kako Hrvati provode Novu Godinu
Pruga Rijeka-Zagreb na dionici Škrljevo-Meja
Ključne riječi
infrastruktura promet

