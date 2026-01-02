Arktički zrak donosi snijeg i smrzavicu: Oslobađa se hladan zrak, moglo bi i potrajati, evo do kad

Nakon stratosferskog zagrijavanja sredinom siječnja, najnovije prognoze ukazuju na novi poremećaj polarnog vrtloga koji bi mogao dovesti do oslobađanja arktičkog zraka diljem Sjeverne Amerike i Europe. Kako pojašnjava Severe Weather Europe, polarni vrtlog obično je "čuvar" hladnoće, odnosno on je zaključava u polarne regije kada je jak. No, kada je poremećen ili urušen, hladan zrak može se proširiti, stvarajući pravo zimsko vrijeme u srednjim geografskim širinama. Stratosferska anomalija mogla bi redefinirati obrasce vremena u siječnju, a oslobađanje hladnog zraka moglo bi potrajati i do početka veljače.

Polarni vrtlog naziv je za zimsku cirkulaciju nad sjevernom polutkom. Dijeli se na gornji (stratosferski) i donji (troposferski) dio. Polarni vrtlog prolazi kroz oba sloja, ali s različitom snagom, oblikom i utjecajima. Jak polarni vrtlog može zaključati hladniji zrak u polarne regije, sprečavajući njegov bijeg. To obično stvara blaže uvjete za veći dio Sjedinjenih Država, Europe i drugih srednjih širina. Slabi polarni vrtlog, s druge strane, donosi hladno vrijeme. Sam poremećaj obično dolazi zbog porasta tlaka i temperature u stratosferi, odnosno stratosferskog zagrijavanja.

Prema najnovijim analizama, polarni vrtlog trenutačno pokušava povratiti snagu. Počinje izgledati jače, no još uvijek je prisutno područje visokog tlaka, sa slabim valom zagrijavanja u vanjskim slojevima. Prognoze ukazuju na porast snage polarnog vrtloga u idućih nekoliko dana, a do novog slabljenja i poremećaja moglo bi doći u drugom tjednu siječnja. To je, naime, povezano s valom stratosferskog zagrijavanja. Poremećaj polarnog vrtloga zatim omogućuje hladnom zraku da se slobodnije širi iz polarnih regija, pokrivajući Sjedinjene Države i Europu. Hladniji zrak u tom se periodu očekuje nad sjevernim dijelovima Europe. U drugoj polovici siječnja, jezgra polarnog vrtloga trebala bi biti nad istočnom Kanadom. Anomalija niskog tlaka tada će se protezati i prema Europi. Temperaturna prognoza za taj period pokazuje hladniji zrak koji pokriva veći dio kontinenta.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) naveo je kako će idućih dana temperatura zraka biti u padu. Uz to, bit će promjenljivo i povremeno uz oborine. "Na moru će padati kiša, lokalno izraženija i uz grmljavinu, osobito u Dalmaciji. U unutrašnjosti će oborina u subotu biti na granici kiše i snijega, a od nedjelje će padati snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. U subotu će puhati umjeren jugozapadni vjetar, a u ponedjeljak sjeveroistočni. Umjeren i jak jugozapadnjak i južni vjetar u nedjelju će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana okrenuti na buru koja će u ponedjeljak slabjeti", ističe DHMZ.