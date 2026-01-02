Regulatori, u 2026. počnite raditi posao zbog kojeg postojite ili će to umjesto vas birači niskih mirovina

Bila je ovo još jedna godina u kojoj je hrvatski financijski sustav dokazao da ima sve potrebne institucije – i gotovo nikakvu regulaciju. Financijski regulatori postali su ono što sociolozi zovu institucije-performans – formalno tu, s birokratskim kapacitetima, ali bez stvarne funkcije zaštite javnog interesa. HNB, Hanfa, AZTN, AZOP… ako se pitate tko je ove godine doista nadzirao financijski sustav, jedini je pošten odgovor: novinari, ministar financija te tu i tamo – sudovi. Hanfa je zaslužila orden performera godine. Njezina packa (formalno “javno upozorenje”) Martini Dalić zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama stigla je nakon što je novinarska objava već obavila posao regulatora. U praksi to znači da regulator slijedi novinare, a ne tržišne događaje. Upozorenje koje dolazi nakon upozorenja nije nadzor, nego administrativni epilog.