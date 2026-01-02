Regulatori, u 2026. počnite raditi posao zbog kojeg postojite ili će to umjesto vas birači niskih mirovina

Bila je ovo još jedna godina u kojoj je hrvatski financijski sustav dokazao da ima sve potrebne institucije – i gotovo nikakvu regulaciju. Financijski regulatori postali su ono što sociolozi zovu institucije-performans – formalno tu, s birokratskim kapacitetima, ali bez stvarne funkcije zaštite javnog interesa. HNB, Hanfa, AZTN, AZOP… ako se pitate tko je ove godine doista nadzirao financijski sustav, jedini je pošten odgovor: novinari, ministar financija te tu i tamo – sudovi. Hanfa je zaslužila orden performera godine. Njezina packa (formalno “javno upozorenje”) Martini Dalić zbog nedozvoljenog trgovanja dionicama stigla je nakon što je novinarska objava već obavila posao regulatora. U praksi to znači da regulator slijedi novinare, a ne tržišne događaje. Upozorenje koje dolazi nakon upozorenja nije nadzor, nego administrativni epilog.
Melita Čičak, ravnateljica Uprave za mirovinski sustav, trebala je pregristi jezik prije izjave da prve prave rezultate kapitaliziranog mirovinskog sustava možemo očekivati za – 17 godina
Malo je vjerovatno da a) da itko od umirovljeničke ili buduće umirovljeničke populacije uopće shvaća problematiku, b) da će naići i pročitati do kraja na ovaj tekst, c) najluđe od svega da će im na idućim izborima misao vodilja biti egzistencija a ne ideologija.