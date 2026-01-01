Naši Portali
STRANCI BEZ DOZVOLE ZA RAD

Policija u Bjelovaru zaustavila limenu glazbu: ‘Imate sedam dana da napustite Hrvatsku!‘

Bjelovar: Muškarac ubio jednu ženu, drugu teško ozlijedio pa počinio samoubojstvo
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.01.2026.
u 21:18

U Bjelovaru je u srijedu policija zatekla skupinu stranih državljana koji su stvarali buku svirajući limenu glazbu, nakon čega im je otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj, priopćila je PU bjelovarsko-bilogorska. “Policijski službenici Policijske postaje Bjelovar u srijedu, 31. prosinca, postupali su po dojavi da skupina osoba na gradskoj tržnici u Bjelovaru svira limenu glazbu te pritom stvara jaku buku.

Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja oko 12 sati, zatečeno je šest državljana Republike Srbije u dobi od 61, 55, 51, 50, 40 i 39 godina, koji su u Republici Hrvatskoj imali prijavljen kratkotrajni boravak. Osobe su pozvane u službene prostorije policije radi utvrđivanja okolnosti njihova boravka u Republici Hrvatskoj. Provedenim provjerama utvrđeno je da navedeni strani državljani ne posjeduju dozvolu za boravak i rad niti potvrdu o prijavi rada, zbog čega nisu ovlašteni obavljati djelatnost sviranja na ulicama i u ugostiteljskim objektima u svrhu ostvarivanja zarade.

S obzirom na to da nisu opravdali svrhu i uvjete ulaska i kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj, kao i da postoji opravdana sumnja da kratkotrajni boravak nisu koristili sukladno odredbama Zakona o strancima, proveden je upravni postupak. U postupku su donesena rješenja o otkazu kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj za svih šest državljana Republike Srbije. Daljnjim postupanjem utvrđeno je da trojica od njih posjeduju važeće dozvole boravka Savezne Republike Njemačke, zbog čega im je, uz rješenje o otkazu kratkotrajnog boravka, izdano i upozorenje o obvezi odlaska u državu članicu Europskog gospodarskog prostora.

Sukladno donesenim rješenjima, stranim državljanima otkazan je kratkotrajni boravak u Republici Hrvatskoj te im je izrečena zabrana ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj u trajanju od tri mjeseca, računajući od dana napuštanja Republike Hrvatske odnosno Europskog gospodarskog prostora. Također, određen im je rok za dragovoljni odlazak u trajanju od sedam dana, u kojem su dužni napustiti Republiku Hrvatsku odnosno Europski gospodarski prostor”, izvijestila je policija.

Ključne riječi
strani državljani policija limena glazba Bjelovar

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar Navijač
Navijač
22:18 01.01.2026.

B.I.A. se isprdava sa Hrvatskom , kao i takozvani antifašisti , a policija privodi ljude isprovocirane do krajnjih granica ljevičarkim gadostima.

CR
crocro
22:12 01.01.2026.

Kakvih 7 dana. Trenutačno im se treba izdati rješenje o prekidu boravka u EU i vremenom zabrane povratka u EU. Onda se preprate trenutačno do granice i pričeka da prijeđu preko granice u matičnu državu. A ne da se grupe trubača šetaju po Hrvatskoj kao rojevi pčela. Pa nismo više u istoj državi da se šeta tko kuda hoće i kako hoće. Došli su neprijavljeno s Balkana trubiti po EU bez ikakvog dopuštenja i to s repertoarom koji je neprimjeren u EU i Hrvatskoj. Zašto se nisu uputili u Mađarsku, Zašto nisu otišli u Austriju, Sloveniju, Italiju i tamo glumiti dragačevske trubače?

Avatar Moodleen
Moodleen
22:19 01.01.2026.

Trofaznjaći! Pa takvi nam i državom upravljaju, milan ović, plenko šević, pupo šević, pajdaš šević, blenčić šević, orehnjačo šević, mrak šević...

