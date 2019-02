Zima još nije završila! Vraćaju se minusi, a bit će i snijega

Iako su jutarnje temperature još poprilično niske, proteklih dana mogli smo uživati u pravom proljetnom vremenu. Proljetne temperature nastavit će se i iduća dva dana, međutim uz oborine.

No, za vikend stiže promjena vremena i zahladnjenje te će se živa na termometru znatno spustiti.

Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, jutro mjestimice magla, ponajprije uz rijeke i po kotlinama te uz zapadnu obalu Istre. Prema večeri jače naoblačenje sa sjevera. Vjetar većinom slab, duž obale do umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od -3 do 2, na Jadranu između 3 i 8, a najviša dnevna od 12 do 17 °C, piše DHMZ.

U petak će pak jutro biti malo manje hladno zbog više oblaka iz kojih će ponegdje pasti i malo kiše, osobito u unutrašnjosti. Prema kraju dana jačat će vjetar s kojim će oblaci napuštati naše krajeve, ali i donositi sve hladniji zrak pa je ponegdje u gorju moguća i poneka snježna pahulja.

>> Evo što se na snijegu događa vozilima koja nemaju zimsku opremu

[video: 28620 / ]

– U petak u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom. Zapuhat će umjeren, prema kraju dana mjestimice i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U dane vikenda ponovno pretežno sunčano, ali i dalje vjetrovito te osjetno hladnije, uz najvišu dnevnu temperaturu i za više od 10 °C nižu od one proteklih dana. Početkom sljedećeg tjedna uz dosta sunca postupno toplije – prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak.

Za razliku od ovoga tjedna, temperature će se za vikend približiti ništici. U subotu će vrijeme biti pretežno sunčano, no znatno hladnije pa će u Zagrebu, primjerice, najviša dnevna temperatura iznositi 1 stupanj Celzijev dok će se u nedjelju živa na termometru penjati do 'mršava' 4 stupnja.

Ipak, od ponedjeljka se očekuje ponovno toplije vrijeme s temperaturama do 10 stupnjeva Celzijevih.

>> Netaknuta priroda Plitvičkih jezera okovana snijegom i ledom