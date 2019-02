Jedan od najtoplijih početaka veljače: U ovim gradovima živa je išla i do 19 °C

Ekstremno visoke temperature drugog dana veljače iznenadile su građane diljem Hrvatske. U većini Hrvatske ovo je jedan od najtoplijih početaka veljače u povijesti s obzirom na to da su se temperature kretale između 13 i 18 stupnjeva, a u Daruvaru, Goricama i Sisku čak 19 °C pa je ovo u većini Hrvatske jedan od najtoplijih početaka veljače u znanoj povijesti, piše HRT.

Neki su nevolje imali zbog jakog i olujnog juga, koje je onemogućavalo prometovanje katamaranskim, brodskim i trajektnim linijama. Nadprosječno toplo vrijeme nastavit će se i u nedjelju, no ipak uz nešto nižu temperaturu on one subotnje. U nedjelju će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenljivo oblačno s povremenom kišom, koje će biti češće sredinom dana i poslijepodne.

U središnjoj će Hrvatskoj također danju biti manje toplo nego u subotu, no i dalje uz vrijednosti više od uobičajenih za početak veljače. Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, dok će na srednjem Jadranu i u unutrašnosti Dalmacije dan početi jakim pljuskovima s kojima će lokalno pasti i obilnija kiša.

Idući će tjedan biti svakako hladniji od vikenda, pa tako možemo očekivati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uglavnom početkom tjedna uz tek povremene oborine. U drugoj polovini tjedna ponovno možemo očekivati "minus" u noćnim i jutarnjim satima.

