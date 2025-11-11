Žila kucavica: počinje izgradnja prometnice koja će povezati Požegu s autocestom A3

Napokon je započela izgradnja brze ceste od Požeškog Brestovca do čvorišta Godinjak, koja bi nakon čekanja dugog nekoliko desetljeća Požegu trebala izvući iz prometne izolacije. Riječ je o "projektu svih projekata" u Požegi, prometnoj žili kucavici koja će povezati grad s autocestom A3 i izvući ga iz prometne izolacije. Vrijednost ugovorenih radova na izgradnji 14,75 kilometara brze ceste, jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na području Požeško-slavonske županije iznosi 159.800.977 eura (bez PDV-a), a izvođač je renomirana kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC). Predviđeni rok izvođenja radova je 48 mjeseci. Uvođenju izvođača u posao prisustvovao je i potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je tom prilikom istaknuo kako je riječ o velikom i vrijednom projektu za hrvatsku cestogradnju i Požeško-slavonsku županiju, koja će izgradnjom ove prometnice biti kvalitetnije povezana s autocestom. - Ovo je najveći pojedinačni projekt Hrvatskih cesta nakon Pelješkog mosta. Imamo izvođača koji je već gradio u Hrvatskoj, upravo Pelješki most. Izgradnja je tehnički vrlo složena, budući da uključuje i tunel, ima dosta mostova i vijadukta, ali projekti su dobro pripremljeni i vjerujem da će sve u roku od četiri godine biti i završeno. Danas u Hrvatskoj dosta gradimo cestovnu infrastrukturu i u ovom trenutku nam je prioritet izgradnja brzih cesta, posebice na kontinentu - rekao je Butković.

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir uz pomoć projektne karte predstavio je projekt, njegovu važnost i faze provedbe te ukratko informirao prisutne o planiranim aktivnostima i dinamici radova. - Trasa je zahtjevna, ali uz dobru suradnju s izvođačem vjerujemo da će to sve biti u ugovorenim rokovima. Ova će dionica, s drugom koja se priprema, bitno skratiti put, a očekujemo i pojačanu prometnu aktivnost prema Našicama s obzirom da će ovo biti najkraći put koji bi u tom smjeru povezivao ovo područje s autocestom. Nadam se dobroj suradnji kineskih radnika i rukovodstva. Nadam se da ćemo se za četiri godine ponovno vidjeti ovdje i otvoriti ovu dionicu – rekao je Budimir. Planirana trasa brze ceste započinje deniveliranim čvorištem Brestovac Požeški tipa „poludjetelina“, kojim se omogućuje spoj na državnu cestu DC51. Nakon toga s jugozapadne strane obilazi naselje Daranovci i ulazi u prostor šuma na Babjoj gori, gdje ulazi u planirani tunel dužine 1.650 m. Nakon izlaska iz tunela trasa se prirodnom udolinom spušta do naselja Tisovac koje obilazi sa zapadne strane. U zoni naselja Godinjak trasa se deniveliranim čvorištem spaja na županijsku cestu ŽC4158 (paralelna cesta autocesti A3), a završava neposredno nakon čvorišta Godinjak. Izgradnjom ceste ostvarit će se preduvjeti za bržu i sigurniju povezanost Požeštine s autocestom A3 i ostatkom Hrvatske, čime će se značajno unaprijediti prometna dostupnost i potaknuti daljnji gospodarski razvoj regije. - Ovo je projekt budućnosti, projekt razvoja gospodarstva ovog kraja, a u konačnici i sigurnosti za prometovanje našim sugrađanima - rekla je požeško-slavonska županica Antonija Jozić.