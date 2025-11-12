Naši Portali
UVJETI NA CESTAMA

Jeste li napravili ovu promjenu na svom autu? Ostalo je još samo nekoliko dana do novih pravila, kazne su goleme

Zimske auto gume na snijegu
Foto: Dino Stanin/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
12.11.2025.
u 07:00

Osim adekvatnih guma, sigurna zimska vožnja podrazumijeva i poštivanje drugih važnih pravila. Od 1. studenog do 31. ožujka obvezno je korištenje dnevnih ili kratkih svjetala tijekom vožnje i danju, a za nepoštivanje ove odredbe propisana je kazna od 30 eura

Još je samo nekoliko dana ostalo do početka zimske sezona na hrvatskim prometnicama, a s njom i zakonske obveze korištenja zimske opreme koja traje od 15. studenog do 15. travnja iduće godine. Ova odredba primjenjuje se na dionicama zimskih cesta u Hrvatskoj, neovisno o tome vladaju li na njima trenutačno zimski uvjeti. Važno je naglasiti da se obveza odnosi na sve vrste motornih vozila, s izuzetkom vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske, a policija provodi pojačane kontrole kako bi osigurala poštivanje pravila.

Pod zimskom opremom za osobna vozila do 3,5 tone najveće dopuštene mase podrazumijevaju se dvije moguće kombinacije. Prva i preporučena opcija su četiri zimske gume (s oznakama M+S, M.S., M&S ili simbolom snježne pahuljice 3PMSF) postavljene na sve kotače. Alternativno, vozači mogu koristiti i četiri ljetne gume, no isključivo pod uvjetom da dubina njihova profila iznosi najmanje 4 milimetra te da u vozilu posjeduju lance za snijeg ili druge uređaje za povećanje prianjanja, spremne za postavljanje na pogonske kotače u slučaju potrebe. Minimalna dubina profila od 4 mm ključna je jer gume s plićim utorima gube sposobnost učinkovitog prianjanja i odvođenja vode ili snijega, čime se drastično ugrožava sigurnost.

Vozač koji bude zatečen u prometu bez adekvatne opreme bit će kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 130 eura. Međutim, posljedice mogu biti i znatno veće. Ako vozač odbije postupiti po naredbi policijskog službenika da prekine vožnju ili postavi zimsku opremu na vozilo, kazna se penje na iznos od 390 do čak 920 eura. Uz to, takav prekršaj donosi i tri negativna prekršajna boda te zabranu upravljanja vozilom na najmanje šest mjeseci. Kazne su predviđene i za pravne osobe i obrtnike koji dopuste prometovanje vozila bez propisane opreme, a one se kreću od 660 do 1990 eura.

Osim adekvatnih guma, sigurna zimska vožnja podrazumijeva i poštovanje drugih važnih pravila. Od 1. studenog do 31. ožujka obvezno je korištenje dnevnih ili kratkih svjetala tijekom vožnje i danju, a za nepoštivanje ove odredbe propisana je kazna od 30 eura. Također, vozači su dužni prije uključivanja u promet temeljito očistiti vozilo od snijega, leda i vode kako bi osigurali dobru vidljivost i spriječili da komadi leda ili snijega padnu s vozila i ugroze druge sudionike u prometu. Prilagodba brzine uvjetima na cesti, poput smanjene vidljivosti ili skliskog kolnika, temelj je sigurne vožnje i apsolutni prioritet svakog odgovornog vozača.

Iako zakon dopušta kombinaciju ljetnih guma i lanaca, stručnjaci iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju da takvo rješenje nije ni približno sigurno kao korištenje pravih zimskih guma. Ljetne gume gube svoju elastičnost i svojstva prianjanja već pri temperaturama nižim od 7 °C, zbog čega se zaustavni put vozila značajno produljuje. Podaci pokazuju da će se automobil s ljetnim gumama pri brzini od 60 km/h na temperaturi od -10 °C zaustaviti tek nakon 55 metara, dok će se vozilo sa zimskim gumama zaustaviti nakon 44 metra. Tih 11 metara razlike često je presudno u izbjegavanju nesreće i može spasiti živote, kako putnika u vozilu, tako i pješaka.

Uz propisanu zimsku opremu, svaki automobil u Hrvatskoj mora biti opremljen i dodatnim priborom koji je ključan u slučaju kvara ili nesreće. To uključuje kutiju prve pomoći, reflektirajući sigurnosni prsluk koji vozač mora obući prilikom izlaska iz vozila na cesti, sigurnosni trokut za označavanje zaustavljenog vozila te rezervni kotač. Iako nije zakonski propisano za osobna vozila, preporučuje se u prtljažniku imati i strugalicu za led, manju lopatu za snijeg i deku. Takva oprema može biti od neprocjenjive pomoći ako ostanete zaglavljeni u snijegu dok čekate pomoć.

Zagreb: Vatrogasna vježba spašavanja unesrećenog sa Hendrixovog mosta
Ključne riječi
zimske gume zimski uvjeti na cestama

