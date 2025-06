'Javila mi se kći i rekla plačući: Mama, ja sam imala jako tešku prometnu nesreću, jako sam nastradala, molim te, pomozi mi'

– Javila mi se kći i rekla plačućim glasom: "Mama, ja sam imala jako tešku prometnu nesreću, ja sam jako nastradala, molim te, pomozi mi, mama, molim te, pomozi" – ovo je poziv koji je nedavno dobila jedna majka koja je htjela ostati anonimna.

U razgovor se ubrzo uključuje osoba koja se predstavlja kao liječnik i nudi operaciju od 70 tisuća eura koja će spasiti kćer. Tu operaciju, prema njegovim riječima, ne pokriva zdravstveno osiguranje. Žena kaže kako nije ni pomislila da je riječ o prijevari jer je bila apsolutno sigurna da je netom prije razgovarala s unesrećenom kćeri. Stručnjak za kibernetičku sigurnost kaže da je itekako moguće da je u ovom slučaju korištena umjetna inteligencija. – U pravilu napadači koriste neke od tehnika da u principu smanje razinu koliko vi racionalno možete razmisliti o tome – upozorava Zlatan Morić, stručnjak za kibernetičku sigurnost s Algebre Bernays.

Nesretna žena je za Provjereno ispričala kako je 10. lipnja na poslu primila poziv i s druge strane slušala kćer koja govori da je nastradala u nesreći. – Srce mi je počelo beskrajno lupati, ostala sam bez zraka i tako razgovor preuzima doktor Petrović. Ja sam iz Makedonije, ali radim na Rebru već 20 godina – izjavila je dodajući kako je doktor govorio da kćeri prijete amputacija noge i sepsa te da je može spasiti samo operacija koju ne pokriva HZZ0. "Ona košta 70.000 eura i ja želim znati jeste li vi spremni prihvatiti tu operaciju." Ja vičem: "Ja sam spremna, ja sam spremna, sve prihvaćam, što god treba!" – ispričala je za Provjereno.

Krenula je prema banci dignuti novac, no počela je sumnjati u sve te je pomislila da oni drže njezinu kćer i sile je da laže što se dogodilo. S navodnim liječnikom na telefonu je bila tri sata, a on joj je pozvao taksi do Muzeja suvremene umjetnosti. Ispričala je kako ju je on, kada je krenula sumnjati u sve to, optužio za nepovjerenje te se kod nje probudila krivnja. Na kraju je 10 tisuća eura predala mladiću u dvadesetima, a liječnik joj je tada rekao da ode kući i čeka.

– Pazite ovo, ja sam došla kući, uključila mobitel na punjenje, evo njega opet, javlja se on. Dakle, htio je još. Po mojoj prvoj reakciji nije znao da sam ja sa suprugom, da znam već da je kćer dobro, da su svi dobro. I onda smo reagirali vrlo burno – rekla je. Slučaj je prijavila policiji. Iako je ostala bez 10.000 eura, kaže, u trenutku kada je kći živa i zdrava stala pred nju, to je postalo nevažno.

Dogodi li vam se slična situacija, policija savjetuje: stanite na trenutak, promislite koliko je realno da se takvo što događa, pitajte osobu s druge strane nešto što bi samo ona znala, prekinite poziv i bez obzira na to jeste li prevareni ili su vas samo pokušali prevariti, o tome svakako obavijestite policiju.