Zelenski: Ukrajinske snage drže liniju kod Bahmuta; Moskva: U dva dana napredovali smo 2,5 km

Bjelorusija je priopćila da je značajna skupina ukrajinskih vojnika nagomilana pokraj njezine granice i upozorila da to predstavlja prijetnju njezinoj sigurnosti. Rusko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je američku veleposlanicu u Moskvi na razgovor kako bi joj predalo notu u kojoj traži od SAD-a povlačenje "vojnika i opreme" NATO-a iz Ukrajine. Talijanska premijerka Giorgia Meloni u utorak je u Kijevu odbacila govor ruskog predsjednika Vladimira Putina kao "propagandu", a ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom obećala je nastavak talijanske podrške.

Tijek događaja:

9:25 - Gotovo godinu dana od početka ruske invazije na Ukrajinu, vodstvo Moskve ne pokazuje nikakav znak da je otvoreno za pregovore o okončanju sukoba i ruski predsjednik Vladimir Putin želi kraj rata postići na bojnom polju, navodi njemačka obavještajna služba. Nema nikakvih naznaka da je Putin voljan postići mirovni sporazum, rekao je šef njemačke vanjske obavještajne službe BND Bruno Kahl za njemačku medijsku grupu Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) u srijedu.

VIDEO Putin žestoko kritizirao Zapad: Oni su počeli konflikt, žele neograničenu moć

9:23 - Rusija je pozvala države UN-a da glasaju protiv "neuravnoteženog i antiruskog" poteza Ukrajine i drugih na Općoj skupštini povodom obilježavanja godinu dana od invazije Moskve. Opća skupština UN-a od 193 članice trebala bi kasnije ovoga tjedna glasovati o nacrtu rezolucije u kojoj se naglašava "potreba postizanja, što je prije moguće, sveobuhvatnog, pravednog i trajnog mira" u skladu s temeljnom Poveljom Ujedinjenih naroda. Ukrajina i njezini pristaše nadaju se produbiti diplomatsku izolaciju Rusije tražeći glasove za gotovo tri četvrtine Opće skupštine kako bi se izjednačila s podrškama koju je primila s nekoliko rezolucija prošle godine.

U nacrtu teksta Generalna bi skupština ponovno zahtijevala od Moskve da povuče svoje trupe i pozvala na prekid neprijateljstava. Rezolucije Opće skupštine nisu obvezujuće, ali imaju političku težinu. "Čak i eventualni prekid neprijateljstava bez jasnog poticaja za značajne pregovore, kao i rješavanje problema koji su doveli do krize, neće donijeti dugotrajno rješenje", napisao je ruski veleposlanik pri UN-u Vasilij Nebenzia u pismu državama članicama UN-a u ponedjeljak.

"Ne spominju se 'dijalog' ili 'pregovori'", rekao je o nacrtu. "Ako tekst ostane neuravnotežen i antiruski kakav je sada, tražimo od država članica da glasuju protiv njega."

Mirovni plan koji je predložio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošle godine poziva na obnovu teritorijalne cjelovitosti i da ga Rusija ponovno potvrdi u skladu s Poveljom UN-a. Također zahtijeva povlačenje ruskih trupa i prekid neprijateljstava.

Ruski saveznik Bjelorusija u utorak je predložila amandmane na nacrt rezolucije UN-a koji uključuju "sprečavanje daljnje eskalacije sukoba hranjenjem strana smrtonosnim oružjem". Diplomati kažu da je malo vjerojatno da će on proći. Sjedinjene Države izrazile su zabrinutost da Kina razmatra pružanje "smrtonosne pomoći" Rusiji.

Kina je u ponedjeljak rekla da Sjedinjene Države nisu u poziciji postavljati zahtjeve Pekingu. Kina i Rusija najavile su partnerstvo "bez ograničenja" malo prije nego što je Rusija napala Ukrajinu. Kineski veleposlanik pri UN-u Zhang Jun rekao je novinarima u utorak da će Kina objaviti "dokument o stajalištu" o Ukrajini vjerojatno za nekoliko dana koji će "uglavnom odražavati dosljedna stajališta Kine o ovom pitanju".

"Nastavit ćemo naglašavati poštivanje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti svih zemalja. Naglašavamo da bi se zemlje trebale prilagoditi međusobnim sigurnosnim zabrinutostima", rekao je Zhang. "Uglavnom ćemo pozivati na mir, na dijalog, na mirno rješenje", rekao je.

9:20 - Kina je u srijedu priopćila da se njezin najviši diplomat, Wang Yi, sastao s ruskim šefom sigurnosne službe i da su se obje strane složile da mir i stabilnost u azijsko-pacifičkoj regiji treba odlučno poduprijeti, te se protive uvođenju "mentaliteta" hladnog rata.

Wang se sastao s čelnicima Kinesko-ruskog mehanizma za strateško sigurnosno savjetovanje i tajnikom ruskog Vijeća sigurnosti Nikolajem Patruševim, a razgovarali su o načinima poboljšanja globalnog upravljanja, navodi se u priopćenju kineskog ministarstva vanjskih poslova.

Dvije su strane razmijenile mišljenja o situaciji u Ukrajini, navodi se u priopćenju, bez navođenja detalja. Dodaje se kako su dvije strane izrazile spremnost na zajedničko prakticiranje "istinskog multilateralizma, suprotstavljanje svim oblicima jednostranog nasilja i promicanje demokratizacije međunarodnih odnosa i multipolarizacije svijeta".

Wang se u sklopu posjeta Moskvi u srijedu treba sastati s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne isključuje susret Wanga i ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekavši da "ima puno toga za razgovarati".

9:15 - Ruski predsjednik Vladimir Putin opozvao je u utorak dekret iz 2012. koji je djelomično podupirao suverenitet Moldavije u rješavanju budućnosti Pridnjestrovlja - separatističke regije koja graniči s Ukrajinom i u kojoj Rusija drži trupe

9:12 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak u noćnom video obraćanju da ukrajinske snage zadržavaju svoje položaje na prvoj liniji na istoku nakon što je Rusija izvijestila da napreduje prema svom cilju. Rusija, pokušavajući osigurati punu kontrolu nad dva istočna područja koja čine ukrajinsku industrijsku regiju Donbas, najveće dobitke postiže oko rudarskog grada Bahmuta.

"Vrlo je važno da se, unatoč velikom pritisku na naše snage, linija bojišnice nije promijenila", rekao je Zelenski nakon detaljnih izvješća s fronte na sastanku ukrajinskog vojnog zapovjedništva. Ukrajinske snage u istočnim regijama Donjecka i Luganska činile su sve što je bilo moguće kako bi obuzdale neprijateljske napade, "pri čemu Rusija uopće nije posustajala unatoč nevjerojatnim gubicima", rekao je.

Ruske trupe koje pokušavaju zauzeti Avdiivku, drugu žarišnu točku napada u regiji Donjecka, čak su koristile granate sa suzavcem, rekao je.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da njegove snage napreduju prema Bahmutu, razorenom nakon višemjesečnog bombardiranja, ali ga Kremlj vidi kao ključnu polaznu točku u zauzimanju drugih gradova zapadnije u regiji Donjecka. "Samo u posljednja dva dana napadačke jedinice na utvrđene ukrajinske položaje u području Artjomovska napredovale su više od 2,5 km", priopćilo je ministarstvo misleći na Bahmut.

Ukrajinski vojni analitičari postupno napredovanje ruskih snaga iskazali su stotinama metara, te su kazali da su se borbe proširile na dijelove grada.

Dugotrajna borba za kontrolu nad Bahmutom potaknula je živu raspravu unutar Ukrajine o tome isplati li se održavati obranu grada s ograničenom strateškom važnošću. Zelenski je u prošlotjednom intervjuu priznao da bi moglo doći vrijeme kada bi rastući gubici mogli učiniti nepraktičnim nastavak obrane grada u kojem je ostalo samo 5000 stanovnika od prijeratnih 70 000.

9:10 - Tenkovi i rovovski rat u Ukrajini možda se čini staromodnim, ali američki stručnjaci kažu da je pružio strateški uvid u buduće potencijalne sukobe od Bliskog istoka do Tajvana.

Umjetna inteligencija

Ukrajina je bila test za "fuziju senzora", trianguliranje različitih izvora informacija kako bi se stvorila potpunija slika bojnog polja, rekao je Stephen Biddle, stručnjak za obranu sa Sveučilišta Columbia. Američka tvrtka Palantir opskrbila je Kijev alatima umjetne inteligencije koji razvrstavaju gigabajte podataka kako bi pomogli zapovjednicima u razumijevanju rata u stvarnom vremenu poput kretanja ruskih vojnika, položaja i meta.

Autonomni dronovi

U Ukrajini se ratuje dronovima u punom kapacitetu, ali sada su obje strane približno jednakih sposobnosti, a vojske diljem svijeta ih sustižu. Idući korak su autonomni dronovi programirani da napadnu sami, bez potrebe da čovjek donosi konačne odluke. Takvi "roboti ubojice" potaknuli su strahove da bi se rat mogao voditi izvan kontrole generala i političara. U određenoj mjeri ta je budućnost već ovdje. Ukrajinci koriste bespilotne letjelice Switchblade američke proizvodnje koje imaju sposobnost "prepoznavanja predmeta" za odabir meta.

OSINT

Obavještajni podaci otvorenog izvora, odnosno OSINT, sada se smatraju ključnima. Obavještajne službe i civilni aktivisti s obje strane proučavaju grupe na Telegramu, komercijalne satelitske fotografije, vremenske prognoze, mapiranje šumskih požara te TikTok videozapise kako bi saznali informacije o lokacijama borbi, potencijalnim metama i politici iza kulisa.

Ukrajinska obavještajna služba presrela je razgovore ruskih vojnika s obiteljima i prijateljima preko mobitela i hvatala podatke o lokaciji i pojedinosti o vojnoj jedinici. I prije rata je bilo puno naznaka nadolazeće invazije u otvorenim izvorima, rekla je Candace Rondeaux iz think tanka New America.

"Ne znam jesu li se Sjedinjene Države ili njihovi saveznici stvarno počeli hvatati ukoštac s tim", rekla je.

Protuzračna obrana

Uz sav novac uložen u nevidljive lovce i bombardere, zrakoplovi s ljudskom posadom imali su relativno mali utjecaj u Ukrajini, a veći projektili tek ograničen. Razlog je protuzračna obrana: sposobnost zemaljskih projektila da obaraju napade iz zraka.

Sukob na Bliskom istoku mogao bi se odvijati u većoj mjeri u zraku, s borbenim zrakoplovima, bombarderima i projektilima, nego na zemlji. Primjer Ukrajine je pokazao da zemlje trebaju imati daleko više baterija protuzračne obrane u zalihama. To je izazov pošto željene američke baterije sustava Patriot koštaju više od milijardu dolara.

Biddle je rekao da će vojske trebati "skupo oružje za obaranje skupih zrakoplova i jeftino oružje za obaranje jeftinih zrakoplova".

Nedostaje svih vrsta oružja

Najveća lekcija u Ukrajini, kažu stručnjaci, jest ta što se u ratu streljivo troši tako brzo da je stvaranje zaliha jako teško. Zapadne zalihe se smanjuju, od malog streljiva do visokokvalitetnog preciznog streljiva i protuzračne obrane. Ukrajinski saveznici nastoje uhvatiti korak s potražnjom.

Becca Wasser iz Centra za novu američku sigurnost rekla je da je nedavna ratna vježba za moguću kinesku invaziju na Tajvan pokazala "prilično zastrašujuću" brzinu korištenja streljiva. Rondeaux je rekla da SAD treba dijeliti tehnologiju i pomoći NATO saveznicima u razvoju koordinirane proizvodnje.

Decentralizirane zapovijedi

Ukrajinske fleksibilne i decentralizirane zapovjedne prakse pokazale su se kao snažna prednost nad Rusima na bojnom polju. Biddle je rekao da je to potvrdilo lekciju koja je jasna još od Prvog svjetskog rata. "Strogo, centralizirano zapovijedanje i kontrola u ruskom stilu dugo je bila loša ideja", rekao je. Problem je što su brojni američki saveznici u NATO-u još uvijek visoko centralizirani, a to je teško promijeniti. "To je jako, jako teško činiti uspješno", priznao je.

Borbeni duh

Wasser je istaknula da je Ukrajina razvila moderne i profesionalne oružane snage tek nakon što je bila posramljena lakim ruskim preuzimanjem Krima 2014. godine. Tajvanskoj vojsci sada je potrebna bolja obuka, rekla je. "Želimo to učiniti kako tu lekciju ne bi morali naučiti na teži način", rekla je.

Biddle je rekao da Ukrajina pruža još jednu važnu lekciju. Na početku ruske invazije, čelnici u Moskvi i na Zapadu sumnjali su da će Ukrajinci snažno braniti svoju zemlju. "Motivacija za borbu je iznimno važna", rekao je Biddle. "Hoće li tajvanska vojska biti motivirana kao ukrajinska je vrlo važno pitanje", dodao je.