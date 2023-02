Napetosti u Rusiji: Osnivač Wagnera optužio glavni vojni stožer za 'veleizdaju'

Osnivač ruske paravojne skupine Wagner optužio je u utorak glavni vojni stožer svoje zemlje za "izdaju" domovine, zbog toga što nije, tvrdi, osigurao oružje njegovim plaćenicima koji su na prvoj crti bojišnice na istoku Ukrajine. Ova izjava poduzetnika Evgenija Prigožina svjedoči o povećanju napetosti između skupine Wagner i ruske vojske koje se bore u Ukrajini.

Napetost je postala očita zadnjih tjedana, dok ruske snage pokušavaju zauzeti Bahmut, na istoku, gdje vojska i Wagner tvrde da napreduju, ponekad dajući proturječne izjave. "Načelnik glavnog stožera i ministar obrane nepromišljeno izdaju zapovijedi u kojima traže ne samo da se paravojnoj skupini Wagner ne šalje streljivo, nego i da im se ne pomaže u zračnom prijevozu", ljutito je rekao Prigožin na audio snimci koju je na Telegramu objavila njegova služba za odnose s javnošću.

"To nije ništa drugo do pokušaj da se uništi Wagner. To se može usporediti s izdajom domovine jer se Wagner bori za Bahmut, gubeći stotine ljudi svaki dan", dodao je. Rusko ministarstvo obrane odgovorilo je tijekom večeri priopćenjem u kojemu navodi opširne podatke o streljivu koje je poslalo "dragovoljcima jurišnih eskadrona", kako vojska zove Wagnerove ljude.

Ove napetosti su potvrda teškoća na koje nailaze ruske snage tri dana prije prve godišnjice ofenzive na Ukrajinu koja se trebala brzo završiti zauzimanjem Kijeva, ali se neplanirano otegnula. Prigožin je u utorak optužio glavno zapovjedništvo da je zabranilo da se borcima Wagnera dopreme "lopate za kopanje rovova".