Đapić: Javne osobe nemaju što pjevati o 1941. godini

U prvoj vijesti o pjesmi koju je saborski zastupnik Josip Dabro (Domovinski pokret) pjevao na pokladnom jahanju u subotu u selu Komletinci, u Večernjakovoj vijesti koja je pokrenula čitav skandal koji i danas dominira medijskim prostorom, bili smo naveli da je među komentarima na video snimku na Facebooku bio i onaj Ante Đapića, bivšeg predsjednika Hrvatske stranke prava, koji je napisao: “Ovo nisam godinama čuo! Bravo zastupniče”. Danas smo razgovarali s Đapićem, koji kaže da stihovi, što ih je Dabro dodao na kraju izvođenja pjesme o Stjepanu Radiću, nikako ne pripadaju toj pjesmi jer “Stjepan Radić je jedna pjesma, a Pavelić je nešto drugo”, kaže Đapić.

- Ja sam protivnik bilo kakvih zabrana bilo kakvih pjesama, ali moj politički stav je jasan: Hrvatska kroz Domovinski rat i kroz 1991. godinu ima više nego dovoljno prostora artikulirati domoljubne nacionalne osjećaje i ne trebaju nam nikakve reminiscencije na 1941. godinu. Svatko od nas ima oko toga i svoj stav i svoju emociju, ali mislim da javne osobe oko trebaju biti vrlo rezervirane i oprezne 1941. godine - kaže Đapić.

Đapić objašnjava kako je komentar na Facebooku napisao misleći na izvornu pjesmu “Kad je Stjepan Radić umirao”, također poznatu i pod nazivom “1928.”, koju su početkom 1990-ih na jednom od svojih albuma snimili i izvodili Zlatni Dukati. Podsjetimo, Dabro je na izvornu pjesmu dodao stih koji glasi: “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”. U Madridu se nalazi grob Ante Pavelića, poglavnika kvislinške Nezavisne države Hrvatske i Hitlerova saveznika u vrijeme holokausta i drugih najgorih zločina II. svjetskog rata.

Poslije "za dom spremni" i Ante Pavelić, "vođa svih Hrvata", našao se u pjesmi...#normalizacijafašizma

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi, te član parlamentarne većine, snimljen je kako pjeva stihove u kojima se Ante…

- Ja tu pjesmu nisam dugo čuo, a to mi je jedna prekrasna pjesma. Naišao sam na to, nisam sve ni odslušao, odslušao sam dio o Stjepanu Radiću, i na to sam reagirao u komentaru. Kasnije sam vidio da se radi o tome da je problem ispao malo dalje i da ne ide to… U toj pjesmi nije taj stih, Dabro je to dodao možda radi svoje vidljivosti, ili radi svog sevdaha, svog meraka u tom trenutku. Ali, znamo i vi i ja da Dabro ne odlučuje o ičemu unutar vladajuće koalicije. Politiku definira Andrej Plenković i on unutar svega balansira jer mora balansirati oko raznih situacija, a jedna od takvih je i ova. Osobno ne mislim da će Dabro biti razlog za prekid koalicije i mislim da će se to sve smiriti za par dana. Vidjet ćemo sad brzo kod glasovanja oko novog ministra - kaže Đapić, koji, kao politički umirovljenik, smatra da predsjednik HSLS-a Dario Hrebak svojom oštrijom reakcijom na skandal s Dabrom samo “pokazuje neki oblik vidljivosti”, dok s druge strane dobro zna koliko koristi ima od sudjelovanja u vladajućoj koaliciji s HDZ-om. Od koristi u obliku državnog financiranja infrastrukturnih projekata u Bjelovaru do koristi u obliku dužnosničkih mjesta u ministarstvima i u javnim poduzećima.