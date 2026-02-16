Falsificirala dokumentaciju za kredite bez suglasnosnosti stanara!?

Policijski službenici Policijske uprave zadarske, Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije dovršili su kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjom hrvatskom državljankom zbog osnova sumnje da je počinila kazneno djelo Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju i kazneno djelo Krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

Sumnja se da je 57-godišnjakinja kao odgovorna osoba trgovačkog društva, kojem je povjereno upravljanje stambenim zgradama, uključujući redovno održavanje te raspolaganje sredstvima zajedničke pričuve, s ciljem pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi, u svojstvu upravitelja stambenih zgrada na biogradskom području tijekom razdoblja od rujna 2024. do lipnja 2025.godine bez suglasnosti svih stanara zaključila više ugovora o kreditu za sanacije krovišta i fasada, kojom prilikom je bankama predavala krivotvorenu poslovnu dokumentaciju za ishođenje kredita u smislu potpisa svih suvlasnika, a koja sredstva potom nije uložila namjenski već ih je neosnovano podizala, pravdajući troškove različitim opisima plaćanja te je na taj način protupravno sebi isplatila iznos od preko 280 tisuća eura.

Nadalje sumnjiči se da je uplate zajedničke pričuve stanara, s računa banaka neosnovano podizala te protupravno prisvojila u iznosu od preko 100 tisuća eura. Osumnjičena je na taj način, koristeći položaj povjerenja kao upraviteljica i odgovorna osoba trgovačkog društva, sebi pribavila znatnu imovinsku korist na štetu suvlasnika stambenih zgrada, a ujedno je kao odgovorna osoba u poslovnu ispravu unosila neistinite podatke te je uporabila u poslovanju kao istinitu. Sveukupna materijalna šteta pričinjena suvlasnicima stambenih zgrada iznosi 397.014,86 eura, a za koji iznos je osumnjičena pribavila protupravnu imovinsku korist. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.