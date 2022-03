Zelenski u obraćanju potvrdio da je Ukrajina spremna razgovarati o tome da prihvati status neutralne države

Ukrajina je spremna razgovarati o tome da prihvati status neutralne države kao dio mirovnog sporazuma s Rusijom, ali za to treba jamstva treće strane i potvrdu na referendumu, rekao je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski predsjednik to je kazao u 90-minutnom obraćanju ruskim novinarima videopozivom, a nešto ranije ruska agencija za nadzor medija upozorila je ruske medije da se suzdrže od prenošenja intervjua Volodimira Zelenskog. Ruska invazija izazvala je razaranje rusofonih gradova u Ukrajini, rekao je Zelenski. Pričinjena šteta ruskim napadima gora je od razaranja koje su Rusi počinili ratovima u Čečeniji, kazao je.

"Sigurnosna jamstva i neutralnost, nenuklearni status države. Mi smo spremni na to. O toj točki pregovora se razgovara, temeljito", ustvrdio je, kako prenosi agencija France presse.

"Ali ne želim da to bude još jedan od dokumenata u stilu memoranduma iz Budimpešte", rekao je aludirajući na sporazume koje je Rusija potpisala 1994. jamčeći cjelovitosti i sigurnost triju bivših sovjetskih republika, među kojima je Ukrajina, ako se one odreknu nuklearnog oružja naslijeđenog iz Sovjetskog Saveza. Izaslanstva Rusije i Ukrajine održat će uživo u Turskoj novi krug pregovora od ponedjeljka do srijede, najavio je u nedjelju jedan od ukrajinskih pregovarača David Arakhamia. Ukrajina je razgovarala o uporabi ruskog jezika u Ukrajini na pregovorima s ruskim izaslanstvom, no odbila je razgovarati o nekim drugim ruskim zahtjevima, kao što je demilitarizacija Ukrajine, rekao je Zelenski.

Roskomnadzor upozorava

Ukrajinski predsjednik razgovarao je videopozviom s novinarima oporbene ruske televizije Dožd, neovisnog portala Meduza, kojima su stranice blokirane u Rusiji te dnevnog lista Kommersant. U kratkoj izjavi koju je agencija za nadzor medija objavila na društvenoj mreži i na svojoj mrežnoj stranici upozorava ruske medije da ne prenose intervju ukrajinskog predsjednika.

"Roskomnadzor upozorava ruske medije da se trebaju suzdržati od objavljivanja tog intervjua", navodi agencija no ne navodi razlog zbog čega objavljuje to upozorenje. Rusko državno odvjetništvo reklo je da će objaviti pravno mišljenje o izjavama iznijetima u intervjuu i o legalnosti objave tog intervjua. Zelenski je razgovarao s nekoliko ruskih medija.