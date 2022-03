Britanci poslali zanimljivu poruku Rusima oko sankcija. Ukrajinci: Osvojili smo par sela kod Harkiva

Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u svoj 33. dan. Žestoka svakodnevna granatiranja se nastavljaju, a ukrajinske i ruske snage bore se za svaki grad. Američki predsjednik Joe Biden u Varšavi je izjavio da rat neće završiti brzo te da Putin ne smije ostati na vlasti, međutim Bijela kuća istaknula je kako to nije bio poziv za promjenu režima.

Ključni događaji:

Tijek događaja:

7:52 - Britansko Ministarstvo obrane objavilo je najnovije podatke oko rata u Ukrajini.

- Čini se da ruske snage koncentiraju svoje napore u pokušaju da okruže ukrajinske snage napredujući iz smjera Harkiva u smjeru sjevera i Mariupolja na jugu. Bojišnice diljem sjeverne Ukrajine su većim dijelom statična, a lokalni ukrajinski protunapadi otežavaju ruske pokušaje da reorganiziraju svoje snage.

