Zelenski stigao kod Trumpa: Očekuje se potpisivanje sporazuma koji bi mogao dati sigurnosna jamstva Ukrajini

Zelenski stigao kod Trumpa, sastanak se održava u Bijeloj kući

Predsjednici će razgovarati o ratu u Ukrajini

Mogao bi biti potpisan sporazum o mineralima koji bi SAD-u dao pristup nalazištima u Ukrajini

Kijev se nada da će sporazum osigurati sigurnosna jamstva u ratu s Rusijom

Tijek događaja:

17:30 - Predsjednik Donald Trump ugostio je ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući, javljaju američki mediji, nakon što je najavljeno da će Kijev ovog petka potencijalno potpisati sporazum o mineralima. Sporazum bi SAD-u trebao omogućiti pristup nalazištima minerala, dok bi zauzvrat Ukrajina dobila investicije te sigurnosna jamstva u ratu s Rusijom.

Ukrajina se nada da će sporazum potaknuti Trumpa da podrži napore Kijeva da vrati teritorij koji je zauzela Rusija. Dogovor bi također mogao dobiti podršku republikanaca u Kongresu za novu rundu pomoći ratom razorenoj zemlji. Trump se posljednjih tjedana sukobio sa Zelenskijem na daljinu, kritizirajući njegovo postupanje u ratu, nazivajući ga "diktatorom" i pozivajući ga da pristane na dogovor o mineralima. No tijekom zajedničke konferencije za novinare s britanskim premijerom Keirom Starmerom u četvrtak, Trump je rekao: "Jesam li to rekao? Ne mogu vjerovati da sam to rekao."

Trump je također istaknuo da se raduje susretu sa Zelenskijem i pohvalio ukrajinsku vojsku za hrabrost. "Vrlo naporno radimo na tome da se taj rat privede kraju. Mislim da smo dosta napredovali i mislim da ide prilično brzo", rekao je Trump. "Ili će to biti relativno brzo ili ga uopće neće biti", dodao je, ne navodeći pojedinosti. Britanski premijer je kazao da su on i Trump razgovarali o planu za postizanje mira koji je "čvrst i pravedan, čijem će oblikovanju pomoći Ukrajina, koji pokreće snaga u sprečavanju Putina da se vrati po još".

Starmer je rekao da je Britanija spremna dati vojno osoblje na terenu kao mirovne snage "jer je to jedini način na koji će mir trajati". Trump je izbjegao Starmerovu molbu za sudjelovanje SAD-a. Prema sporazumu koji bi Trump i Zelenskij trebali potpisati u petak, Ukrajina bi doprinijela s 50 posto "svih prihoda ostvarenih budućom monetizacijom svih relevantnih prirodnih resursa u vlasništvu ukrajinske vlade" u fond za obnovu u zajedničkom vlasništvu i upravljanju Sjedinjenih Država i Ukrajine. U sporazumu se ne navodi o kojoj je imovini riječ, ali piše da bi ona uključivala nalazišta minerala, nafte, prirodnog plina i drugih materijala koji se mogu vaditi, kao i drugu infrastrukturu kao što su LNG terminali i luke.