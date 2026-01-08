Naši Portali
Lidija Kos-Stanišić za večernji list

Stručnjakinja za Latinsku Ameriku: Ne bih usporedila ovu intervenciju s bilo čime na Bliskom istoku

Autor
Dino Brumec
08.01.2026.
u 15:35

Ne bih usporedila ovu intervenciju s bilo čime na Bliskom istoku. Ona je bila u formi kirurškog reza, kaže za Večernji list stručnjakinja za Latinsku Ameriku Lidija Kos-Stanišić

Prije godinu i pol dana bila sam u Venezueli. Iako je do izbora bilo samo mjesec dana, u njoj je bilo začuđujuće mirno, ali mi se činilo da su u zemlji dotad ostali samo pristalice režima i oni koji su si mogli priuštiti dobar život, dok su milijuni ljudi emigrirali. Govori nam to politologinja i profesorica na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) Lidija Kos-Stanišić, stručnjakinja je za Latinsku Ameriku.

Lekcija iz Iraka

Ključne riječi
SAD chavez Maduro Venezuela

A5
a51
16:36 08.01.2026.

kaze "ostali samo pristalice režima i oni koji su si mogli priuštiti dobar život"...podsjeca me na HR...nismo li i mi iselili svoju sirotinju i po nalogu uvezli tudu, jos vecu...?...mada i ovo sto je ostalo postace brzo sirotinja...

TE
Teodor
16:26 08.01.2026.

ajde pronađite neku drugu "stručnjakinju"

Avatar Đoni_bravo
Đoni_bravo
16:02 08.01.2026.

Intervencija se sada zove jednostrana oružana agresija i otimanje legitimnog predsjednika neovisne države

