Stručnjakinja za Latinsku Ameriku: Ne bih usporedila ovu intervenciju s bilo čime na Bliskom istoku

Prije godinu i pol dana bila sam u Venezueli. Iako je do izbora bilo samo mjesec dana, u njoj je bilo začuđujuće mirno, ali mi se činilo da su u zemlji dotad ostali samo pristalice režima i oni koji su si mogli priuštiti dobar život, dok su milijuni ljudi emigrirali. Govori nam to politologinja i profesorica na Fakultetu političkih znanosti (FPZG) Lidija Kos-Stanišić, stručnjakinja je za Latinsku Ameriku.
Lekcija iz Iraka
ZAMJERIO JOJ
FOTO Manekenka od NFL zvijezde tražila razvod jer mu je 'ponos' prevelik. Drama dobila novi nastavak – on je sad tuži
DIŠE PUNIM PLUĆIMA
FOTO Maja Šuput pobjegla na drugi kraj svijeta sa Šimom! Izvodili su ljubavne vratolomije
Izlazak iz sjene prvog predsjednika
kaze "ostali samo pristalice režima i oni koji su si mogli priuštiti dobar život"...podsjeca me na HR...nismo li i mi iselili svoju sirotinju i po nalogu uvezli tudu, jos vecu...?...mada i ovo sto je ostalo postace brzo sirotinja...