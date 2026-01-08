Naši Portali
PAO MADURO, ALI NE I CHAVIZAM

Srušen temelj međunarodnog poretka koji štiti slabije države od samovolje snažnijih

Predsjednik Trump objavio fotografiju uhićenog venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura
Autor
Antonio Mandir
08.01.2026.
u 13:01

Uhićenje Nicolása Madura izazvalo je oduševljenje dijela venezuelanske oporbe. María Corina Machado, dobitnica Nobelove nagrade za mir, pohvalila je američkog predsjednika Trumpa, ističući da će 3. siječnja ući u povijest kao dan kada je “pravda pobijedila tiraniju”

Unatoč spektakularnoj otmici venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu premještanju u zatvor u Sjedinjenim Američkim Državama, politička stvarnost u Caracasu pokazuje se znatno otpornijom nego što su mnogi očekivali. Ostaci chavističkog režima i dalje kontroliraju ključne institucije vlasti, što otvara niz teških pitanja o sljedećim potezima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i o budućnosti Venezuele nakon više od dva desetljeća autoritarne vladavine.

Pravda i tiranija

Ključne riječi
SAD Donald Trump Venezuela

Komentara 2

Pogledaj Sve
MI
Milezadom
14:09 08.01.2026.

Međunarodni pravni poredak je srušila EU kada je kontinent koji je bio nositelj zapadne civilizacije odlučila pretvoriti u islamistički kalifat. Kada se tako nešto dogodi, tu više ne igraju prethodno uspostavljeni odnosi utemeljeni na civilzacijskim sličnostima, jer tih sličnosti višše nema.

SE
Serengeti
13:30 08.01.2026.

Temelj međunarodnog poretka je srušen već odavno. Samo u par država Centralne i Južne Amerike SAD nije srušio legalno izabranu vlast neke države kroz puč. Što međunarodni poredak kaže za napad SAD-a na Libiju, Irak i Afganistan. Kaže da su ti napadi bili u skladu s njim? 🤣😂

Želite prijaviti greške?

Pošalji

