Srušen temelj međunarodnog poretka koji štiti slabije države od samovolje snažnijih

Unatoč spektakularnoj otmici venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura i njegovu premještanju u zatvor u Sjedinjenim Američkim Državama, politička stvarnost u Caracasu pokazuje se znatno otpornijom nego što su mnogi očekivali. Ostaci chavističkog režima i dalje kontroliraju ključne institucije vlasti, što otvara niz teških pitanja o sljedećim potezima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i o budućnosti Venezuele nakon više od dva desetljeća autoritarne vladavine.



Pravda i tiranija