Predstavnici MOL-a provode dubinsko snimanje NIS-a prije mogućeg preuzimanja

Kako donose brojni mediji, prošlu nedjelju delegacija mađarske kompanije MOL počela je obilaziti rafineriju Naftne industrije Srbije u Pančevu i drugih postrojenja u sastavu te grupe. Tako su već u ponedjeljak krenuli u obilazak mreže benzinskih postaja NIS-a u Srbiji, dio delegacije u rafineriji je razgovarao s rukovodstvom rafinerije i predstavnicima NIS-a. Sve to dio je due diligencea, dubinske analize poslovanja i općeg stanja kompanije, uobičajenog procesa u poslovnom svijetu prije preuzimanja vlasništva nad nekom kompanijom, u ovom slučaju Naftne industrije Srbije.

Riječ je provjeri pravnih, financijskih i tehničkih kutova poslovanja. Aleksandar Vučić rekao je 2. siječnja kako očekuje da će cijeli taj proces biti završen do 23. siječnja. Rekao je i kako će rafinerija u punoj funkciji biti 17. ili 18. siječnja, nakon što je bila izvan pogona 36 dana, a proces ponovnog pokretanja počeo je 5. siječnja. NIS će također ponovno dobiti pristup 85.000 tona sirove nafte koja sada stoji u JANAF-ovim spremnicima u Omišlju i koja će njihovim cijevima krenuti prema rafineriji u Pančevu.

Da je posao otkupa ruskog udjela u vlasništvu Naftne industrije Srbije doista pri kraju, svjedoči još jedna vijest: državna srbijanska tvrtka Transnafta raspisala je tender za izgradnju naftovoda od Novog Sada prema mađarskoj granici. Tender je raspisan za izvođenje gradnje i nadzor. U pozivu se navodi da je gradnja naftovoda od vitalnog nacionalnog interesa te mu je cilj osigurati diverzifikaciju uvoza i veću sigurnost opskrbe energentima srbijanskog tržišta s obzirom na to da se sada Srbija sirovom naftom može opskrbljivati jedino kroz Jadranski naftovod.

Taj novi naftovod omogućio bi izravnu opskrbu sirovom naftom iz Mađarske, kroz čiji teritorij prolazi naftovod Družba, kojim se MOL-ove rafinerije opskrbljuju ruskom naftom. Tako u dokumentu piše i da je namjera gradnje naftovoda mogućnost uvoza ruske nafte. Projekt predviđa da sa srbijanske strane naftovod bude dugačak 113 kilometara, a imat će kapacitet 5,5 milijuna tona godišnje. O ovom projektu govorilo se i prije, a najava početka njegove realizacije govori da se očekuje skori dogovor MOL-a i ruskih kompanija koje drže većinski paket u NIS-u.

Pretpostavlja se da je vrijednost projekta 157 milijuna eura. Iako je MOL predao američkom OFAC-u dokumentaciju o namjeri otkupa ruskog udjela te je vjerojatno navedena i vjerojatna vrijednost posla, taj iznos i dalje nije objavljen. Branislav Jorgić, srbijanski broker, rekao je za tamošnji medij Danas kako je ukupna knjigovodstvena vrijednost grupe 3,2 milijarde eura, a nešto je umanjena zbog sankcija i nepovoljnih tržišnih okolnosti. U srbijanskoj javnosti javljaju se razne teorije, među kojima je i bojazan da bi MOL mogao ugasiti rafineriju u Pančevu iako su ruski vlasnici na njezinu modernizaciju navodno potrošili oko 900 milijuna eura. Na to se oglasio sam Aleksandar Vučić.

– Čujem teorije zavjere da će se rafinerija zatvoriti, da će je Mađari zatvoriti kao što su to učinili u Hrvatskoj ili negdje drugdje. Neće se zatvoriti. I Srbija je vlasnik, s 29,87% udjela, i mi imamo pravo glasa. U budućnosti pokušat ćemo kupiti još nekoliko postotnih bodova kako bismo prešli prag od jedne trećine i mogli ne samo još pomnije kontrolirati i pratiti NIS, da tako kažem, već i sudjelovati u upravljanju tvrtkom – rekao je Vučić.