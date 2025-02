Kotromanović: Ovo što se dogodilo u Bijeloj kući bila je blamaža. Doveli su Zelenskog u neugodnu situaciju

Apsolutno neuobičajenom nazvao je Večernjakov analitičar Ante Kotromanović situaciju koja se ovog petka dogodila u Bijeloj kući, kada je trebao biti potpisan sporazum o mineralima između Ukrajine i SAD-a. Umjesto sporazuma, novinari i javnost svjedočili su svađi na relaciji između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, američkog čelnika Donalda Trumpa i njegovog zamjenika J.D. Vancea, a sastanak u Bijeloj kući bio je otkazan.

- Dosad nisu bili uobičajeni ovakvi razgovori dva predsjednika. Meni je nevjerojatno da Trump s toliko više poštovanja i uvažavanja respektira Vladimira Putina i Rusiju, od Zelenskog i Ukrajine. Znamo da je Rusija veća zemlja i nuklearna je sila, mogao bi to biti jedan od razloga, ali postoji li nešto što mi ne znamo, a da je izazvalo divljenje kod Trumpa, mi to ne znamo - smatra Kotromanović, bivši ministar obrane, kojeg smo pitali za komentar.

- Ovo je jedna brutalno realistična politika SAD-a gdje nema nimalo razumijevanja ni poštovanja za ukrajinsku poziciju koja je napadnuta. Ipak je Rusija agresor - bez obzira na sve slabosti Zelenskog i probleme u Ukrajini, ipak je netko napao tu zemlju. Tu nema nikakvih emocija, Trump se ponaša kao najgori tip trgovca koji pod svaku cijenu želi ostaviti nešto u džepu - kaže Kotromanović. Trump i Vance u nekoliko su navrata predbacivali Zelenskom tijekom svađe kako se njegova zemlja suočava s velikim problemima, od ljudstva do opreme. Nalazi li se Ukrajina u svojevrsnoj ''pat poziciji'', kako američka strana tvrdi, pitali smo Kotromanovića.

- Imaju problema, naravno, nakon tri godine rata i skoro 350.000 ranjenih i 50.000 poginulih. Imaju problema kako održati taj brutalni tempo napadi koji se provodi svaki dan na crti od 1.200 kilometra. To je izazov bez obzira na to što njih ima puno, Ukrajincima nije lako održavati tu konstantnu rotaciju. S druge strane, i Rusija ima isti problem, iako njih ima i više. Na svu sreću, trenutno nije aktivna kompletna linija od 1.200 kilometra jer ni Rusi nemaju snage aktivirati snage duž kompletne linije, već biraju smjerove i pravce koje će napasti - kaže Kotromanović pa nastavlja o trenutnoj situaciji na ratištu:

- Na ratištu će Rusi pokušati izbaciti Ukrajince iz područja Kurska, ruskoj regiji gdje su Ukrajinci zauzeli područje od oko 30 puta 50 kilometra. Tu sve vode svakodnevne borbe. Žestoke borbe vode se i oko Pokrovska gdje Rusi također pokušavaju razbiti liniju obrane i osvojiti ključno logističko središte koje je važno za obranu regije. Tu ćemo sigurno gledati borbe idućih tjedana, ili do primirja, ili dok ne dođe do prijeloma.

Ovo što se danas dogodilo je stvarno bila blamaža, zaključio je Kotromanović, i to za Trumpa i Vancea. ''Izložili su Zelenskog, doveli su ga u neugodnu situaciju. Nude mu ugovor ''uzmi ili ostavi'', nema priče da bi nešto bilo drugačije''.

- Ipak, smatram da će nakon prospavane noći Trump nastaviti inzistirati na pregovorima. On inzistira da se okonča taj rat što prije i to maksimalno na štetu Ukrajine koliko je to moguće, želi iz Ukrajine izvući što više minerala je moguće, Rusima ostaviti zemlju, a što će ostati Ukrajincima? ''Slava Ukrajini''. Duhovi s jedne i druge strane se moraju smiriti, ali će se pregovori nastaviti, a vidjet ćemo u kakvom tonu - kaže. Dok je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social odmah nakon sastanka poručio kako ''Zelenski nije spreman za pregovore'', poruka Zelenskog na X-u, bila je puno blaža.

- Reakcija Zelenskog nakon odlaska iz Bijele kuće bila je vrlo korektna. Zahvalio je američkom narodu na potpori, nije dolijevao ulje na vatru, ali je nedvojbeno da mu je trenutno teško. Postavlja se i pitanje njegovog legitimiteta - u Ukrajini izbori nisu dugo bili održani. Pitanje je trebali bi biti provedeni, u Hrvatskoj su se provodili za vrijeme rata - poručio je Kotromanović.