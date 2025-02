Rusi se dive Amerikancima: 'Način na koji su se suzdržali i nisu pljusnuli gada...'

Dugoočekivani susret predsjednika Ukrajine i SAD-a Volodimira Zelenskija i Donalda Trumpa u Bijeloj kući, za koji se smatralo da bi mogao biti korak prema miru, završio je u petak otvorenom svađom dvojice čelnika, otkazanim potpisivanjem sporazuma o mineralima i „dobrim televizijskim programom”. Da će susret dvojice čelnika završiti nadvikivanjem moglo se nazrijeti već pri dolasku Zelenskija u Bijelu kuću, kad je Trump, vjerojatno sarkastično, dobacio novinarima da se njegov ukrajinski kolega "lijepo uredio".

Predsjednici dviju država u Bijeloj kući su trebali potpisati dogovor o rijetkim mineralima koji je trebao biti korak prema sporazumu Moskve i Washingtona i prekidu rata u Ukrajini koji je odnio stotine tisuća života. Razgovor je krenuo prijateljski, no zaiskrilo je već prije zatvorenog sastanka i konferencije za medije koja je trebala uslijediti.

Trump, osnažen potpredsjednikom J.D.-jem Vanceom koji je sjedio uz njega, u Ovalnom je uredu Zelenskiju rekao da se igra s milijunima života i mogućnošću „Trećeg svjetskog rata”. Republikanac je za Ukrajinca rekao da je „pun mržnje” prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i da „karte nisu u njegovim rukama” jer Ukrajina gubi rat.

Zelenskij je pozvao Trumpa da „ne radi kompromise s ubojicom”, referirajući se time na ruskog čelnika. Ukrajinski predsjednik kazao je i da je Europa „doista pomogla” Ukrajini te da je „doista dala puno”. „Ali puno manje od nas”, odgovorio mu je Trump, što je Zelenskij odmah demantirao.

Vance je Zelenskija napao da je nezahvalan i da nema poštovanja jer se došao prepirati u Ovalnom uredu, da nijednom tijekom susreta nije rekao „hvala”, iako je Ukrajinac to nekoliko puta to učinio. Američki potpredsjednik i Zelenskij sukobili su se nakon što je Vance govorio da se SAD bavi diplomacijom, a Zelenskij mu odgovorio da Rusija nije poznata po poštivanju dogovora, pa da „o kakvoj diplomaciji on priča.”

„Govorim o diplomaciji koja će spasiti vašu uništenu zemlju”, rekao mu je Vance, pa ga napao da Kijev ima problema s regrutacijom vojnika, da Zelenskij vodi inozemne čelnike u „propagandne ture” po Ukrajini te da je prije američkih predsjedničkih izbora sudjelovao na političkom skupu demokrata. „Ovo će biti dobar televizijski program”, zaključio je Trump.

Američki predsjednik je ranije, prije no što je susret prerastao u nadvikivanje, predstavio dogovor o ukrajinskim mineralima kao iznimno koristan za SAD i njegovu industriju jer ima „puno nafte i plina”, ali ne i te rijetke metale koji se mogu koristiti u tehnologijama poput umjetne inteligencije i u vojsci. Nakon susreta u Ovalnom uredu ukrajinski predsjednik naprasno je napustio Bijelu kuću. Dužnosnik Bijele kuće objavio je i da je novinska konferencija, na kojoj je trebao biti potpisan ugovor o rijetkim mineralima, otkazana. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kasnije napisao da Zelenskij „nije spreman za mir” i da nije pokazao poštovanje za SAD. „Može se vratiti kad bude spreman za mir”, zaključio je.

Zelenskij se nakon ranog odlaska obratio na platformi X. "Hvala američkom predsjedniku, hvala Kongresu i hvala američkom narodu. Ukrajini treba pravedan i dugotrajan mir i radimo upravo na tome".

Europski saveznici dali potporu Zelenskiju

Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nakon svađe u Ovalnom uredu objavio da postoji "agresor - Rusija" te napadnuti narod - Ukrajina. Francuski predsjednik, i sam gost Ovalnog ureda ranije ovog tjedna, pozvao je na poštovanje "onih koji se bore od početka". "Mislim da smo bili u pravu što smo tri godine pomagali Ukrajini i sankcionirali Rusiju te to nastavljamo činiti", dodao je.

Njemačka šefica diplomacije rekla je da su "Njemačka i naši europski saveznici uz Ukrajinu i protiv ruske agresije" i da Ukrajina može računati na potporu Njemačke, Europe i šire. Donald Tusk, premijer Poljske koja predsjeda Europskom unijom u prvoj polovici 2025. poručio je Zelenskiju i njegovim sunarodnjacima da "nisu sami". Španjolski premijer Pedro Sanchez također je na X-u podržao Ukrajinu, napisavši da je "Španjolska s njom".

Rusi se dive Amerikancima

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova ocijenila je da su američki predsjednik i potpredsjednik pokazali "suzdržanost" pred "gadom" Zelenskijem tijekom njihovog verbalnog sukoba u Bijeloj kući.

"Mislim da je najveća laž Zelenskija, među svim njegovim lažima, njegova izjava u Bijeloj kući po kojoj je režim u Kijevu bio sam 2022., bez potpore. Način na koji su se Trump i Vance suzdržali i nisu pljusnuli tog gada pokazuje čudesnu suzdržanost", napisala je Zaharova na Telegramu. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev kazao je pak da je Zelenskij dobio "solidnu pljusku" od Trumpa u Bijeloj kući.