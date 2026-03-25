TRESE SE REŽIM?

Strah u Kremlju, Putinov 'pas čuvar' javno ga je izdao, a već sljedeći dan dogodilo mu se nešto neobično

Putin
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
25.03.2026.
u 21:56

Izvori bliski ruskoj vlasti za britanski iNews tvrde da je Remeslo bio ljut jer ga vlasti nisu dovoljno cijenile ni plaćale te je ovim potezom pokušao podići svoju cijenu i vidljivost

Jedan od najagresivnijih javnih zagovornika Vladimira Putina i rata u Ukrajini iznenada je okrenuo leđa ruskom predsjedniku i javno ga optužio da vodi propali rat, uništava rusku ekonomiju te da je nelegitiman vođa koji mora odstupiti i suočiti se sa suđenjem kao ratni zločinac i lopov. Ilja Remeslo utjecajni Telegram bloger s gotovo 90.000 pratitelja, objavio je prošli tjedan 'Pet razloga zašto sam prestao podržavati Vladimira Putina'. U njemu je oštro kritizirao Kremlj zbog neuspjeha u ratu i ekonomske štete koju rat nanosi Rusiji. Samo dan nakon što je Remeslo objavio kritički tekst i nakon što je djelomično stao iza svojih riječi, primljen je u Psihijatrijsku bolnicu u Sankt Peterburgu. Mnogi to tumače kao klasičnu sovjetsku metodu 'liječenja' disidenata – prisilno zatvaranje u psihijatrijsku ustanovu.

Izvori bliski ruskoj vlasti za britanski iNews tvrde da je Remeslo bio ljut jer ga vlasti nisu dovoljno cijenile ni plaćale te je ovim potezom pokušao podići svoju cijenu i vidljivost.  Ipak, slučaj je izazvao burnu raspravu u Rusiji. Čak ni državni mediji nisu ga mogli potpuno ignorirati. Analitičari upozoravaju da incident, iako se radi o relativno maloj figuri, otkriva pukotine u režimu pod pritiskom rata i ekonomskih problema, unatoč kremaljskim tvrdnjama da cijelo rusko društvo jedinstveno podržava Putina.

Britanski stručnjak za Rusiju Mark Galeotti u komentaru za iNews kaže: "Ali Remeslov slučaj i način na koji ga čak ni vladini mediji nisu mogli potpuno prešutjeti ističu rastući osjećaj da se temelji režima erodiraju".  Remeslo se trenutno nalazi u psihijatrijskoj bolnici. Njegov slučaj ponovno je podsjetio na to koliko je opasno u današnjoj Rusiji javno reći nešto protiv Vladimira Putina – čak i za one koji su godinama bili njegovi najodaniji ljudi. 

Remeslo nije bio bilo kakav obični kritičar. Godinama je bio poznat kao 'Putinov napadački pas, plaćenik koji je po nalogu predsjedničke administracije vodio brutalnu kampanju protiv oporbenog lidera Alekseja Navaljnog. Najprije ga je podržavao, a zatim optuživao za prijevaru i svjedočio protiv njega na montiranom suđenju 2022. godine, koje je završilo Navaljnovim zatvaranjem. Dvije godine kasnije Navaljni je umro u zatvoru. Ruski general-potpukovnik Apti Alaudinov, zamjenik šefa Glavne vojno-političke uprave, nedavno ga je opisao kao „apsolutno prikladnu, prorusku i propredsjedničku osobu“.

HO
homofobic
22:13 25.03.2026.

Rjecnik i fraze iz naslova totalno nedostojni dame! Pitam se ako Masinka (deminutiv od Masa) pise clanak onda bi pisac naslova morao imati respekta i postovanja pa koristiti primjereni jezik!

Avatar juma
juma
22:40 25.03.2026.

U psihijatrijskoj bolnici će mu dati čaj za smirenje....Svi koji ga popiju postanu jako mirni.

CR
Cryptofile
23:05 25.03.2026.

Zamislite kakva drzava i kakav lider su Rusi i Putin. Jednu rjec protiv Putina i padnes od prozora, daju ti pogresan caj, cinis samoubojstvo, pistojem odmah poslije teske reci za vodu, udavis se u kadi, nadu te ubijen u blizinini Ruske ambasade, ubiju te sa otrovom tropskih zaba, ubiju te sa novicokom, onesvestis se i padas mrtav zbog masivnog srcanog infarkta sa 40 godina zivota. A najnovi biser plunes poglavara salju te u Psihiatricki senatorium. I zamisli ovakav Putin i Rusija kaze Narancastog didi da Zelenski nije legitiman i treba izbore odrzat u Ukrajini.

