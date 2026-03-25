Snažan potres u Egejskom moru: 'Cijela kuća se zatresla, osjetio sam snažan udar'

Grčku su u srijedu navečer pogodila dva potresa koja su uznemirila stanovnike sjevernog dijela zemlje i okolnih otoka. Epicentar se nalazio otprilike 108 kilometara istočno od Soluna i 19 km jugoistočno od Nea Rode, na plitkoj dubini od otprilike 6 km u Egejskom moru. Mnogi su ga stanovnici tog područja i okolnih regija primijetili.

Seizmološke procjene prema prvim prijavama govore da je magnituda potresa bila oko 5 prema Richteru, a neki izvori čak navode vrijednosti oko 5,6 prema preliminarnim podacima iz EMSC‑ove baze.

Takav potres može biti veoma jasno osjetan i nešto dalje, pa su ga prijavili ljudi i u mjestima od 150-200 km dalje od epicentra. Na EMSC-u korisnici su komentirali kako su osjetili snažan udar. 'Cijela kuća se nakratko zatresla', napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao da je podrhtavanje 'bilo jasno i dugotrajnije nego inače'.

Grčka se nalazi u jednoj od najaktivnijih seizmičkih zona Europe, na spoju nekoliko tektonskih ploča. To znači da nije rijetkost da se potresi različitih magnitude javljaju gotovo svakodnevno, s epicentrima često u Egejskom moru, na sjeveru Grčke oko Halkidikija ili na jugu oko Jonskoga i Sredozemnog mora. Povijesni zapisi pokazuju kako su u prošlosti područje oko Soluna i južnog Egeja doživjeli i snažnije potrese, pa i one s velikom štetom. To dodatno podsjeća na stalnu seizmičku aktivnost tog dijela regije.