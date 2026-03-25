Otkrivena tajna ukrajinska operacija: Ruskim trupama slali su 'eksplozivne' uloške za cipele

Russian soldiers undergo military training in Rostov region
Foto: SERGEY PIVOVAROv/REUTERS
Dora Taslak
25.03.2026.
u 14:56

Savezna sigurnosna služba Ruske Federacije (FSB) djelomično je razotkrila ukrajinsku operaciju

Ukrajinske specijalne službe dostavile su uloške za obuću s ugrađenim eksplozivnim napravama u postrojbe Oružanih snaga Ruske Federacije, doznaje Militarnyi iz izvora u jednoj od specijalnih službi. Prema riječima sugovornika, operativci su uspjeli izgraditi mrežu dostave uz pomoć ruskih volontera, a prve dostave dogodile su se početkom ožujka. Navodno je riječ o desecima tisuća komada.

Savezna sigurnosna služba Ruske Federacije (FSB) djelomično je razotkrila ukrajinsku operaciju. Naime, otkrivena je jedna pošiljka od 502 uloška koja je dostavljana iz Poljske preko Bjelorusije. Svaki od njih sadržao je 1,5 gram TNT-a, a riječ je o količini dovoljnoj da ozlijedi noge vojnika i učini ga nesposobnim za borbu. "Prema našim informacijama, prethodne pošiljke uložaka su obavile svoj posao", otkrio je izvor. 

FSB je, kako prenosi TASS, zaplijenio pošiljku koja je iz Poljske bila upućena u Rusiju, a koja je trebala biti poslana u zonu specijalne vojne operacije. FSB je naveo kako je u Moskvi uhićen državljanin strane države rođen 1994. godine koji je bio uključen u "organizirani kanal krijumčarenja sredstava za uništavanje" kojeg su uspostavile ukrajinske specijalne službe.

Također, Rusi su opisali kako je muškarac u jednoj od transportno-logističkih tvrtki u Moskvi preuzeo pošiljku s 504 improvizirana eksplozivna sredstva koja su bila kamuflirana kao ulošci za obuću. Pod krinkom humanitarne pomoći trebali su biti upućeni u vojne postrojbe. "Pri spajanju uložaka na izvor napajanja dolazi do detonacije koja je namijenjena otkidanju dijela ekstremiteta vojnika pri njihovoj upotrebi tijekom izvršavanja borbenih zadataka", pojasnili su iz Centra za javne veze FSB-a.
eksplozivna sredstva rat u Ukrajini Ukrajina Rusija

