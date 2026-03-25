Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 230
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DONBAS ZA MIR?

Zelenski otkrio tajnu ponudu SAD-a: Evo što traže u zamjenu za mir i sigurnosna jamstva

France's President Emmanuel Macron and Ukraine's President Volodymyr Zelensky attend a bilateral meeting at the Elysee Palace in Paris
Foto: LUDOVIC MARIN/REUTERS
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
25.03.2026.
u 20:54

Rusija polako napreduje na bojnom polju u istočnoj Ukrajini, ističe Reuters, te dodaje da vojni analitičari kažu da bi joj moglo trebati nekoliko godina i značajna količina ljudstva da u potpunosti osvoji to područje.

Sjedinjene Države ponudile su svoja sigurnosna jamstva potrebna za mirovni sporazum u Ukrajini pod uvjetom da Kijev prepusti istočnu regiju Donbas Rusiji, rekao je u srijedu predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu Reutersu.

Dok je Washington trenutno fokusiran na svoj vlastiti sukob s Iranom, predsjednik Donald ⁠Trump provodi pritisak na Ukrajinu u pokušaju da što brže zaustavi rat koji traje od ruske invazije 2022., rekao je Zelenski. "Bliski istok sigurno utječe na predsjednika Trumpa i mislim na njegove sljedeće korake. Predsjednik Trump, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju vršenja većeg pritiska na ukrajinsku stranu", kazao je za Reuters.

Ukrajinski čelnik je više puta rekao da su potrebna snažna sigurnosna jamstva međunarodnih partnera kako bi se osiguralo da Rusija neće ponovno pokrenuti neprijateljstva u budućnosti, ako se postigne mirovni sporazum.

"Amerikanci su spremni finalizirati ta jamstva na visokoj razini jednom kada se Ukrajina bude spremna povući iz Donbasa", naglasio je upozorivši da bi takvo povlačenje kompromitiralo sigurnost i Ukrajine i Europe jer bi predao Rusiji snažne obrambene položaje. Bijela kuća nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar.

Zelenski je u siječnju rekao da je dokument o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i SAD-a "100 posto spreman" i da čeka potpisivanje. Zatim je u utorak, nakon razgovora između američkih i ukrajinskih dužnosnika u Miamiju, rekao da još ima posla.

Govoreći u predsjedničkom kompleksu u središtu Kijeva, Zelenski je rekao da je Rusija, koja dosljedno zahtijeva teritorij u Donbasu koji je još uvijek pod ukrajinskom kontrolom, bila uvjerena da će Washington izgubiti interes za razgovore i odustati. Rusija polako napreduje na bojnom polju u istočnoj Ukrajini, ističe Reuters, te dodaje da vojni analitičari kažu da bi joj moglo trebati nekoliko godina i značajna količina ljudstva da u potpunosti osvoji to područje.

Nakon teškog ruskog bombardiranja ukrajinskih gradova u srijedu, Zelenski je zahvalio Trumpovoj administraciji na održavanju zaliha sustava proturaketne obrane Patriot, unatoč povećanoj potražnji za tim oružjem zbog sukoba u Zaljevu.

Ukrajinski dužnosnici su prethodno izrazili strah da će pošiljke američkih Patriota, jedinih projektila sposobnih oboriti ruske balističke projektile, presušiti zbog sukoba u Iranu, ali Zelenski kaže da nije došlo do zaustavljanja isporuka.

"Vrlo sam zahvalan predsjedniku Trumpu i njegovom timu", kazao je Zelenski. "Ali ova zaliha projektila Patriot nije toliko velika koliko nam je potrebno." Ukrajina je napredovala u proizvodnji vlastitih projektila dugog dometa i dronova, što joj je omogućilo da udari duboko unutar Rusije kao odmazdu za rusko bombardiranje ukrajinskih gradova, naglasio je.

Ključne riječi
SAD Donbas Zelenski

Komentara 2

Pogledaj Sve
ST
StožerniGeneral50
21:00 25.03.2026.

Da teroristima se ne pregovara pa tako i ruskim.

Avatar Moloh
Moloh
21:02 25.03.2026.

Donaldova sigurnosna jamstva najbolje poznaje Melanija.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!