NADOMAK CILJU

Trumpov čovjek za Ukrajinu: Jako smo blizu dogovoru. Ostala su samo dva pitanja

VL
Hina
07.12.2025.
u 13:42

"Riješimo li ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari prilično dobro riješiti", rekao je Kellogg u subotu

Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu rekao je da je sporazum o okončanju rata u Ukrajini "doista blizu" i da on sada ovisi o rješavanju dvaju glavnih neriješenih pitanja - budućnosti ukrajinske regije Donbas i nuklearne elektrane Zaporižje. Rusija je krenula u veliku invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina borbi između separatista koje podupire Rusija i ukrajinskih trupa u Donbasu, koji čine Donjecka i Luganska regija.

Rat u Ukrajini je, nakon Drugoga svjetskog rata europski sukob s najviše žrtava, a izazvao je i najdublji sukob između Rusije i Zapada od hladnog rata. Posebni američki izaslanik za Ukrajinu Keith Kellogg, koji bi s te funkcije trebao odstupiti u siječnju, pred Reaganovim je nacionalim obrambenim forumom rekao da su napori uloženi u rješavanje sukoba ušli u "zadnjih 10 metara", što je, kako je istaknuo, uvijek najteža dionica.

Dva glavna neriješena pitanja, rekao je Kellogg, odnose se na teritorij - prvenstveno na budućnost Donbasa - i na budućnost ukrajinske nuklearne elektrane Zaporižje, najveće u Europi, koja je pod ruskom kontrolom. "Riješimo li ta dva pitanja, mislim da će se ostatak stvari prilično dobro riješiti", rekao je Kellogg u subotu u Predsjedničkoj knjižnici i muzeju Ronalda Reagana u dolini Simi u Kaliforniji.

"Gotovo smo na cilju. Doista smo vrlo vrlo blizu", rekao je Kellogg. Prema prvobitnim američkim prijedlozima nuklearna elektrana Zaporižja, čiji su reaktori trenutačno zatvoreni i u hladnom pogonu, ponovno bi se pokrenula pod nadzorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a proizvedena električna energija podjednako bi se raspodijelila između Rusije i Ukrajine.
rat u Ukrajini pregovori Ukrajina

NA
NANO
14:21 07.12.2025.

Moj predlog je neka SAD bez Ruske agresije na njih pokloni Rusima svoj teritorij koji se Putinu sviđa, a za uzvrat Putin neka napusti Ukrajinski teritorij koji je agresijom okupirao. Lako je tuđe nekom poklanjat, pokloni svoje.

Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
14:16 07.12.2025.

Do toga rata nikada nije trebalo doći.. naši političari nisu dobro,vode jako lošu politiku za sve.. zele uništiti vjeru,tradiciju, kulturu europljana! Zbog lgbtq i rodnih ideologija sa kojima se eutopljani ne slažu i nameću nam se nasilno ,se izmedu ostalog zaratilo u ukrajini! To je katastrofa od politike i ideologija!

Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
14:07 07.12.2025.

Ovaj lik je dobio otkaz i nista se vise ne pita.Poznato je da je na platnom spsiku Kijeva, nedavno je primio i nekakav orden tamo. Cak mu je i kcerka tamo. Lazna vijest

