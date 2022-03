Zelenski kritizirao Macrona: Zašto ne pruža vojnu potporu? Zato što se boji Rusije

U intervjuu za Economist, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iznio je svoje mišljenje o tome koje zapadnoeuropske zemlje pomažu ili ne u borbi njegove zemlje protiv Rusije. Kritizirao je francuskog predsjednika Emmanuela Macrona jer nije pružio vojnu potporu.

"Zašto? Zato što se boje Rusije. I to je to. A oni koji to prvi kažu prvi se boje", kazao je Zelenski u intervjuu, prenosi BBC.

Riječi hvale imao je za Boris Johnsona. "Da budem iskren, Johnson je vođa koji više pomaže. Čelnici zemalja reagiraju prema ponašanju svojih birača. U ovom slučaju, Johnson je primjer", kazao je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirao je Zelenski i ponašanje Njemačke.

"Pokušavaju biti uravnoteženi. Imaju duge odnose s Rusijom i na situaciju gledaju kroz prizmu gospodarstva. Ponekad pomažu. Mislim da pokušavaju prilagoditi situaciji kako se razvija. Oni također gledaju kako situacija utječe na njihovu vlastitu zemlju. Mogu pomoći, ako postoji pritisak na njih u zemlji da to učine, i mogu prestati kada vide da je dovoljno što su učinili", dodao je Zelenski.

Podsjetimo, ruska invazija na Ukrajinu ušla je u svoj 33. dan. Granatiranja se nastavljaju, a ukrajinske i ruske snage bore se za svaki grad. Ukrajina je spremna razgovarati o neutralnosti u sklopu mirovnog sporazuma s Rusijom, ali za to treba jamstva treće strane i potvrdu na referendumu, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Pregovarači iz Ukrajine i Rusije održat će novi krug pregovora o uspostavi prekida vatre u Istanbulu.

Rusija je u invaziji na Ukrajinu, koju naziva "posebnom vojnom operacijom", razorila nekoliko ukrajinskih gradova, uzrokovala veliku humanitarnu krizu, a prema procjenama izbjeglo je 10 milijuna ljudi, što je gotovo četvrtina stanovništva te zemlje.

Najteža situacija je u gradu Mariupolju. Gradonačelnik Vadim Boichenko pozvao je na evakuaciju grada navodeći kako je u gradu ostalo otprilike oko 160 000 ljudi. Pojedini stanovnici uspjeli su se evakuirati zahvaljujući humanitarnim koridorima, no mnogi su ostali zarobljeni u gradu.

Više o ratu u Ukrajini čitajte OVDJE.