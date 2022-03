Brojni ruski vojnici ostali bez udova, dužnosnik jednom kazao: 'Nadam se da ćeš brzo stati na noge'

Sjedeći u nizu invalidskih kolica, ranjeni ruski vojnici čekali su u tišini dok je zamjenik ministra obrane Alexander Fomin govorio o njihovoj hrabrosti i žrtvi, prije nego što su im uručene nagrade. Vojnici su se vratili s bojišnice u Ukrajini gdje su zadobili razne teške ozljede. Neki od njih, naime, izgubili su udove.

Svaki se vojnik rukovao s Fominom i izjavio: "Služim Rusiji!", dok im je general-pukovnik zakačio medalju na prsa. Vojnici, redom mladići, nisu na svojim licima mogli sakriti izraze terora i očaja.

Russian state television broadcasts footage of “special operation” veterans being awarded medals. They actually showed young men who’ve lost their limbs in the war. pic.twitter.com/BRBCUvo2PK