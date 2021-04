'Zelena putovnica na našoj granici bolji je potez od bilo koje kampanje'

Hrvatska je za Uskrs upisala 140.000 noćenja, od čega Istra sama 50.000. Je li to, s obzirom na situaciju, puno ili malo, te o drugim aktualnostima, razgovarali smo s direktorom Turističke zajednice Istre Denisom Ivoševićem.



– Prema posljednjim podacima, Istra je za uskrsne blagdane realizirala 57.000 noćenja što je izuzetno dobro budući da su najznačajnije emitivne destinacije u crvenom i na snazi su restriktivni režimi kretanja. Svuda su na snazi bile i preporuke da se ne putuje za Uskrs ni u zemlji ni u inozemstvo. Sada smo nakon dugih sedam mjeseci ponovno osjetili da smo turistički još živi i to je najvažnija poruka.

U Istri 16.000, a u svim ostalim dijelovima Hrvatske 20.000 gostiju za Uskrs, hoće li taj omjer ostati i u nastavku godine?

U normalnim godinama, uskrsni blagdani bili su prva provjera kako smo se pripremili i reakcija tržišta, odmjerili što rade konkurenti i dobili uvid za fino podešavanje u nastavku sezone. Sada sve diktira isključivo povoljna epidemiološka situacija. Nadam se da takav omjer neće ostati i u nastavku godine jer je važno da cijela destinacija ima pozitivan imidž.

Za Uskrs se nije dogodio čak ni egzodus Nijemaca iako je baš pred Uskrs i Istra proglašena crvenom zonom. Kako to i ima li najava novih dolazaka iz Njemačke?

Egzodus se, na sreću, nije desio, od 16.000 gostiju na dan, njih čak 6500 bilo je iz Njemačke, 5500 bilo je domaćih gostiju, pa tek onda ostali. Trenutačno najava dolazaka ima jako malo, idući test bit će Duhovi.



Naša granica se od 1. travnja prelazi kao da je u EU već na snazi tzv. zelena putovnica, ima li već gostiju koji dolaze samo s potvrdama o cijepljenju ili da su preboljeli COVID?

Da, i to je jako dobar primjer kako promišljena administrativna mjera, pravodobno lansirana, može učiniti pozitivnu razliku. Ta informacija trenutačno ima značaj i jačinu veću od bilo koje marketinške kampanje.

Domaćih je lani bilo puno, dolaze vikendima od početka godine, a za Uskrs bili su drugi po brojnosti, jesu li to gosti koji su prije išli u inozemstvo, a sada otkrivaju Istru?

Istina, domaći su u Istri prije imali mali udio i sada smo dobili novi profil domaćih gostiju, od mladih i znatiželjnih koji istražuju Istru do formiranih klijenata koji točno znaju što žele i gdje to dobiti.



I domaćima i strancima najvažnije je da je destinacija u zelenom što se tiče korone, kako Istri uspijeva imati manje brojke?

Iz prošle godine imamo vrijedna iskustva, koja nam govore da moramo biti organizirani, disciplinirani i odgovorni. Stožer civilne zaštite jako dobro surađuje sa svim relevantnim institucijama, odluke se donose brzo i učinkovito i to je jedini način da budemo ukorak sa situacijom.

Znate li za glasine da se Istrani dolaze testirati na COVID u Rijeku kako bi se stvorio privid o manjem broju novozaraženih u Istri?

Takve glasine nisam čuo i ne vjerujem u to.

Što je realno od turizma očekivati u ovoj godini i ima li izgleda da se u 2021. počne oporavljati gradski turizam?

Lanjska godina nam je pokazala da kad smo bili najbolji, vrlo lako možemo sve porušiti s nekoliko krivih odluka i nekoliko dana nediscipline. Ne ponovimo li lanjske pogreške, poput one s noćnim klubovima, mogli bismo imati solidan lipanj, vrlo dobar srpanj, kolovoz i rujan i to bi trebalo biti dovoljno za povećanje od 15 do 20% u odnosu na lani. No, avioprijevoz će kasno krenuti i s puno manje rotacija, tako da se Zagreb, Split... trebaju okrenuti i prema autodestinacijama.



Ako se ove godine cijepi 70 posto Europljana, može li 2022. biti godina potpunog oporavka za turizam?

Teoretski da. Ali, bolje bi bilo da se fokusiramo na 2021. i da, dok još ima vremena, napravimo sve kako bismo ove godine izvukli maksimum.

