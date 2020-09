Zekanović izbačen iz sabornice: 'HDZ više nema većinu, Jandrokovićeva reakcija govori o zabrinutosti'

Zastupnik Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović izbačen je danas iz sabornice nakon što je htio postaviti pitanje vezano uz jutrošnju policijsku akciju. On je, kako kaže, htio postaviti pitanje vezano uz skidanje imuniteta dvojici saborskih zastupnika i gradonačelnika - Draženu Barišiću i Vinku Grgiću.

Gordan Jandroković je Zekanovića prvo opomenuo, a potom mu je oduzeo riječ te mu naredio da napusti sabornicu, pišu Vijesti.hr.

Zekanović je član Mandatno-imunitetnog povjerenstva, a kazao je kako je u Sabor stigao zahtjev za skidanjem imuniteta jednom HDZ-ovom i jednom SDP-ovom zastupniku. Ustvrdio je da je riječ o Barišiću i Grgiću nakon što se obratio novinarima nakon izbacivanja iz sabornice.

"Po kratkom postupku me isključio iz sjednice da ne bi rekao informaciju koja je ključna za hrvatsku javnost", rekao je Zekanović i dodao:

"S obzirom da se radi se o zastupniku, a znamo da HDZ ima 76 ruku, mislim da je situacija jako gusta. Ono kako je reagirao gospodin Jandroković danas govori o jednoj jako velikoj zabrinutosti. Ja bi se usudio reći da od danas HDZ više nema većinu. Jer sada kada krene postupak mislim da bi Barišić mogao, ako je nešto skrivio, završiti tamo gdje mu je mjesto", tvrdi zastupnik.

VIDEO Hrvoje Zekanović komentirao je svoje izbacivanje iz sabornice

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na jutrošnja se uhićenja osvrnuo i Davor Dretar, saborski zastupnik Demokratskog pokreta. Izjavio je kako će idućih dana biti zanimljivo pratiti nove informacije.

"Upravo smo dobili informaciju da je policija uhitila gradonačelnika Velike Gorice, nešto što je povezano s Janafom, pa vjerujem da će to biti zanimljivo pratiti u sljedećim danima“, rekao je Dretar u Saboru uoči rasprave o izmjenama Zakona o koncesijama za koje DP, ali i Most traže da se povuče iz procedure.

Dretar je to rekao na početku saborskog zasjedanja, a reakcija na tu izjavu u Sabornici nije bilo.

Ured gradonačelnika Velike Gorice Dražena Barišića u četvrtak je demantirao informaciju o njegovu uhićenju, no iz izvora bliskih istrazi se doznaje da je Barišić, iako nije formalno uhićen, ipak pod sumnjom u novom antikorupcijskom slučaju.

Inače, u policijskoj akciji koja je počela u četvrtak ujutro osumnjičeno je više osoba među kojima, kako se neslužbeno doznaje, su predsjednik Uprave Janafa Dragan Kovačević te velikogorički gradonačelnik Dražen Barišić.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odbacio je u četvrtak tvrdnje zastupnika Hrvoja Zekanovića (HS) kako mu je izrekao mjeru udaljenja iz sabornice kako bi ga spriječio da govori o zahtjevu za skidanje imuniteta dvojici zastupnika, od kojih je jedan HDZ-ov.

"Nisam imao pojma o čemu želi govoriti, a on tvrdi medijima da sam to učinio kako bih ga spriječio da govori o skidanju imuniteta dvojici zastupnika. Na neistinit način prikazuje što se dogodilo“, odgovorio je Jandroković zastupniku Suverenista Marijanu Pavličeku.

Taj ga je zastupnik prozvao da je prekršio Poslovnik, jer je udaljio Zekanovića, te se upitao imaju li vladajući u Saboru većinu, s obzirom na informaciju da se traži skidanje imuniteta HDZ-ovu Draženu Barišiću.

Jandroković je objasnio kako Zekanovića nije bilo u sabornici kad je trebao replicirati, a onda je „utrčao“ i tražio stanku.

Odobrio sam mu je, no dok sam to radio, on je hodao uokolo i razgovarao, dva-tri puta sam ga pozvao da se vrati, no potpuno me ignorirao, nakon čega sam mu oduzeo mogućnost da obrazloži stanku, uzvratio je predsjednik Sabora Pavličeku u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o koncesiji.

Prije toga, Jandroković je Zekanoviću rekao da gubi pravo na stanku, jer je, dok ga je prozvao, „tamo razgovarao“.

Tako se ponašati nećete, poručio je Jandroković čije su se riječi miješale sa Zekanovićevim koji je iz klupe dovikivao da se traži skidanje imuniteta za dvojicu zastupnika, HDZ-ova Dražena Barišića, inače gradonačelnika Velike Gorice i SDP-ova Vinka Grgića.

Jandroković od njega traži da sjedne, no kako se oglušio izrekao mu je prvo opomenu, pa drugu opomenu i u konačnici udaljenje sa sjednice.